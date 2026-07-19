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Cene peleta u Srbiji porasle su tokom letnjih meseci, a trgovci i proizvođači rast objašnjavaju većim troškovima proizvodnje i povećanom potražnjom uoči grejne sezone. Građani koji se greju na ovaj energent sada moraju da izdvoje između 38.000 i 44.000 dinara, koliko košta tona peleta na stovarištima, što je za 2.000 do 4.000 dinara više nego u maju.

Razlog visoke cene peleta tokom letnjih meseci leži u povećanoj potražnji, jer su potrošači već započeli nabavku ogreva za predstojeću grejnu sezonu.

Dodatni faktor predstavlja bojazan velikog broja građana da bi se nestašice i nagli rast cena peleta, kakvi su zabeleženi prošle godine, mogli ponoviti i ove godine.

Sa stovarišta napominju da je nabavku peleta najbolje izvršiti posle grejne sezone. Cena peleta tada je najmanja i pelet je tada najjeftiniji.

Postoji podela cene peleta u dve sezone, letnja i zimska sezona.

- Razlika u ceni peleta između ove dve sezone može da varira između 30-40 evra po toni. Zato mi kao firma savetujemo svim našim kupcima da se pelet obezbedi ranije, van sezone, kada je cena peleta niža. Kupci peleta na taj način mogu da ostvare značajnu uštedu novca u razlici koja postoji u ceni peleta. Pelet je pakovan u džakove po 15 kg, i na paleti ima 70 džakova ili 1050 kg peleta. Cena peleta se formira po toni, a može se i formirati na paletu. Cena peleta je nešto viša kada prodaja ide na paletu, a ne na tonu, pošto paleta ima 1050 kg peleta - navode sa stovarišta Peletbukov.

Iako postoji bojazan da bi cene peleta na jesen mogle da porastu, sa stovarišta za naš portal navode da cenu formiraju isključivo proizvođači, ali na nju utiču i troškovi proizvodnje, kao i sama ponuda i potražnja.

U niškom kraju, iako je ove godine skuplji, potražnja za peletom raste, prave se i liste čekanja. Ponuda je mala, pa su neka stovarišta ostala prazna.