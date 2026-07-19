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Tri planinske lepotice – Golija, Gučevo i Goč, tiho su i bez velike pompe postale apsolutna Meka i Medina za najstarije sugrađane. Ova mesta nude sve ono što je masovni turizam nepovratno oduzeo popularnim destinacijama: netaknutu prirodu, savršen mir, lekovit i čist vazduh, a što je najvažnije – cene prilagođene prosečnom penzionerskom džepu.

Tržište se polako deli na dve potpuno različite sfere: skupe, urbanizovane centre namenjene instant-turizmu i skrivenije, ekološki očuvane oaze u koje beže oni željni pravog odmora i oporavka. Penzioneri, kao najbrojnija i ekološki najosvešćenija grupa domaćih turista, prvi su prepoznali ovaj trend jer oni ne traže luksuzne spa-centre i betonske trgove, već šetačke staze kroz šumu, domaću hranu i tišinu u kojoj se čuje samo cvrkut ptica.

Golija: Divlja lepotica pod zaštitom UNESCO-a kao prirodno lečilište

Golija je najveća i najšumovitija planina jugozapadne Srbije, a činjenica da je proglašena za park prirode i rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a dovoljno govori o njenoj očuvanosti. Zahvaljujući specifičnom ukrštanju vazdušnih struja i ogromnim prostranstvima četinarskih šuma, boravak na Goliji dokazano blagotvorno deluje na sve respiratorne probleme, kardiovaskularni sistem i ublažavanje hroničnog umora.

Ono što dodatno privlači najstarije posetioce jesu izuzetno povoljne cene privatnog smeštaja i pansiona u selima poput Devića ili Rudna. Ovde se i dalje može pronaći prenoćište sa tri domaća obroka pripremljena od namirnica iz okolnih bašta po cenama koje su tri do četiri puta niže nego na razvikanim turističkim lokacijama. Penzioneri ovde uživaju u laganim šetnjama do skrivenih vidikovaca i manastira, daleko od bilo kakve buke i saobraćajnog kolapsa.

Foto: TO Raška

Gučevo: Istorijski mir iznad Drine i vazdušna banja nadomak Koviljače

Planina Gučevo, koja se uzdiže iznad Loznice i Banje Koviljače, predstavlja idealan spoj istorijskog nasleđa, prirodnih lepota i savršenog mira. Sa svojim gustim šumama bukve i hrasta, ova planina funkcioniše kao ogroman prirodni filter za vazduh. Blizina Banje Koviljače omogućava penzionerima da spoje lekovite banjske terapije sa boravkom na čistom planinskom vazduhu, što je idealna kombinacija za sve koji pate od reume ili neuroloških tegoba.

Gučevo je izuzetno popularno i zbog svoje pristupačnosti. Uređene staze za šetnju, blage padine i prelepi vidikovac kod Spomen-kosturnice pružaju savršene uslove za umerenu fizičku aktivnost koja je ključna za održavanje vitalnosti u trećem dobu. Ugostitelji na Gučevu su prepoznali potrebe ove grupe gostiju, pa su ponudu prilagodili njihovim navikama – od mirne atmosfere u lokalnim kafanama do pristupačnih cena domaće kafe, planinskog čaja i tradicionalnih jela.

Foto: T.Ilić

Goč: Šumski raj nadomak Vrnjačke Banje sa najjeftinijim smeštajem

Dok Vrnjačka Banja vrvi od turista, na samo petnaestak kilometara iznad nje, na planini Goč, vlada potpuno drugačija, idilična atmosfera. Goč je poznat po svojim nepreglednim šumama crnog bora i jele, prostranim livadama punim lekovitog bilja i kristalno čistim planinskim rekama. Ova planina je već decenijama sinonim za zdravstveni turizam, a penzioneri je obožavaju jer nudi idealnu izolaciju bez osećaja potpune odsečenosti od sveta.

Najveća prednost Goča je neverovatno povoljan smeštaj, posebno u objektima koji nude usluge polupansiona za organizovane grupe penzionera. Cene van sezone su toliko niske da mnogi najstariji sugrađani ovde provode po dve ili tri nedelje, što im na Zlatiboru ne bi pokrilo ni nekoliko dana boravka. Pored finansijske povoljnosti, Goč nudi i bogat društveni život u malom – penzioneri se ovde brzo povezuju, organizuju zajedničke šetnje, druženja uz šah i sakupljanje šumskih plodova.

Foto: Ustupljena fotografija/RINA

Klubovi penzionera kao motor novog turizma: Putovanja preko udruženja

Ekspanzija turizma na Goliji, Gučevu i Goču u velikoj meri je vođena i odličnom organizacijom udruženja penzionera širom Srbije. Opštinski odbori i klubovi penzionera redovno organizuju jednodnevne izlete i višednevne aranžmane na ove tri destinacije, koristeći vaučere za subvencionisani odmor koje dodeljuje država, ali i sopstvene fondove za popuste.

Ova organizovana putovanja omogućavaju najstarijima da putuju bez stresa oko organizacije prevoza i smeštaja. Agencije i lokalni domaćini na ovim planinama razvili su poseban senzibilitet za potrebe starijih gostiju – autobusi ih dovoze direktno ispred objekata, hrana je prilagođena njihovim dijetetskim potrebama, a domaćini su uvek tu da im pomognu i pruže toplu, porodičnu dobrodošlicu koja se u velikim hotelima odavno izgubila.

Spas od letnjih žega: Prirodna klima umesto skupih klima-uređaja

Tokom vrelih letnjih meseci, kada temperature u gradovima prelaze 40 stepeni, boravak u stanovima postaje nepodnošljiv i opasan po zdravlje starijih osoba. Dok mlađi spas traže na moru ili bazenima, penzioneri masovno odlaze na planinske visove Golije, Gučeva i Goča, gde su noći prijatne i sveže, a dnevne temperature retko prelaze optimalnih 25 stepeni.

Ovaj prirodni beg od vrućine donosi i značajne uštede. Umesto da kod kuće neprekidno drže uključene klima-uređaje koji drastično uvećavaju račune za struju, najstariji sugrađani taj novac usmeravaju na boravak u prirodi. Svež planinski povetarac i hladovina vekovnih šuma pružaju im mnogo kvalitetniji i zdraviji san, stabilizuju krvni pritisak i vraćaju energiju koja se na pregrejanim gradskim betonima brzo gubi.