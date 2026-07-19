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Leto je vreme koje mnogi biraju za renoviranje i adaptaciju stana. Međutim, vlasnici nekretnina često ne znaju da postoji ozbiljna procedura koja mora da se ispoštuje pre nego što počnete sa sređivanjem ukoliko ne želite da vam na vrata zakuca komunalni inspektor ili da platite kaznu.

Obaveze vlasnika stana

Igor Simić, profesionalni upravnik i vlasnik firme za upravljanje zgradama "Mister I" objasnio je za Biznis Kurir šta vlasnik stana treba da preduzme korak po korak pre nego što majstori započnu radove.

- Najbitnija stvar je da se radovi moraju prijaviti upravniku zgrade kao i u lokalnoj samoupravi na pisarnici građevinske inspekcije. Prijavljuju se sve vrste radova, bez obzira da li menjate instalacije i kompletno renovirate, recimo, kupatilo ili samo krečite jednu prostoriju. Takođe, vlasnik stana je u obavezi da postavi obaveštenje na oglasnoj tabli na ulazu u stambenu zgradu kada počinju i kada se završavaju radovi. Rešenje iz opštine se dobija u roku od sedam dana, a kopija se takođe ističe na oglasnoj tabli i tek tada vlasnik pušta majstore u stan da započnu sa radovima na adaptaciji - rekao je Simić.

Higijena najveći problem - Održavanje higijene je najčešći problem. Ljudi često isprljaju celu zgradu, lift za koji kažu da je ionako star što ne sme da bude izgovor, jer mora da se čuva bio star ili nov. Kazne se pišu samo ako se greška ponovi više puta i to najčešće za kršenje kućnog reda i mira - rekao je Igor Simić.

Foto: Privatna arhiva

Obaveštavanje profesionalnog upravnika o radovima je obavezno iz više praktičnih razloga.

- Vlasnici stanova najčešće ne znaju kuda idu cevi, gde su ventili sve ono što upravnik mora da zna što je razlog više da upravnik zgrade bude obavešten o radovima u stanu - dodao je on.

Prilikom renoviranja majstori najčešće koriste lift za iznišenje šuta, ali i da prevezu cement, pesak i ostali građevinski materijal koji im je potreban za renoviranje. Kako objašnjava Simić nije problem što se to prevozi liftom već mora da se vodi računa da se on ne ošteti.

- Nije problem nositi šut liftom već treba voditi računa da se ne preoptereti. Mnogi žele da završe što pre, pa prevoze veću težnu od dozvoljene. Svaki lift ima svoju nosivost, ima onu pločicu na kojoj piše kolika je maksimalna dozvoljena težina što se često ne poštuje. Kada se prepotreti lift može da se pokavari ili ošteti. Ukoliko već koristite lift trebalo bi da se ceo obloži kako bi se zaštitio od oštećenja i da se pazi da se ne preoptereti bez obzira da li je u pitanju stari ili novi lift - kazao je Simić.

Iznošenje šuta

Prilikom iznošenja šuta preporuka je da se koriste specijalni džakovi koji mogu da se uzmu u Gradskom komunalnom preduzeću kako bi Gradska čistoća znala da pokupi i odnese taj otpad.

- To su oni beli džakovi obeleženi logom Gradske čistoće u koje spakujete šut i odnesete na određeno mesto na koje vam kažu, uglavnom pored nekog kontejnera. Druga opcija, ukoliko imate baš velike radove, je da iznajmite od Gradske čistoće kontejner za šut. On se postavlja negde gde nikome ne smeta i kad završite oni dolaze i odvoze šut - objasnio je naš sagovornik.

Kućni red Prilikom renoviranja treba poštovati kućni red: Od ponedeljka od subote, radovi mogu da počnu od sedam sati ujutro i moraju da se završe do 16 časova.

Od 16 do 18 sati se ne radi, i uveče od 22 sata do sedam ujutro. Prema kućnom redu radovi ne obavljaju nedeljom od 14 do 16 sati

Foto: Jozef Sowa/Shutterstock

Kada su u pitanju veliki radovi u stanu neminovno je da se isprljaju i hodnici, lift, stepenice, ulaz u zgradu...

- Vlasnik stana koji se renovira je dužan da odraža higijenu zajedničkog prostora na standardnom nivou. Ne može da ostavi prašnjave hodnike i podove, prljav lift... Ja uvek skrenem pažnju vlasniku stana da mora da čisti zajednički prostor za sobom u suprotnom će morati da vanredno plati Agenciju koja inače čisti zgradu - naglasio je Simić.

Zatvaranje vode na 10 minuta

Obaveza svakog vlasnika stana koji renovira svoj stan je da obavesti ostale stanare ukoliko će zbog radova doći do primremenog isključenja vode na određenoj vertikali.

- Vlasnik stana ima obavezu da najavi isključenje vode upravniku i stanarima. On je u obavezi da naglasi da tog i tog dana u periodu tom i tom neće biti vodi, jer se radi kupatilo. Ali, ne može neko da zatvori vodi na ceo dan. Ako renovirate kupatilo i stavljate novu instalaciju vama treba zatvaranje vode na deset minuta da zamenite cev od vertikale do glavnog ventila. Kad to završite posle u stanu radite šta hoćete, nema razloga da se voda u zgradi isključuje više nego što je to zaista potrebno - istakao je on.

Na pitanje da li se poštuje kućni red kada su u pitanju građevinski radovi u stanu, Simić ističe da je svaki slučaj drugačiji.

- Kako ko. U principu dosta ljudi se zaboravi. Ja im uvek savetujem da radove, posebno kad je u pitanju obijanje i rušenje zidova, ne počinju pre osam ujutru. Bilo je prijava za kršenje kućnog reda, ja sam prijavljivao neke vlasnike komunalnoj miliciji. Nekad neko jednostavno ne želi da poštuje pravila i onda sam primoram da primenim ekstremne mere - zaključio je Igor Simić.