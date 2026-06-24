Majstori vam ne trebaju, a ni skupe dozvole: Evo kako da garsonjeru pretvorite u stan sa više soba, ceo projekat gotov za samo 40 evra
Život u garsonjeri ima svojih prednosti, ali potreba za privatnošću i odvojenom spavaćom sobom u nekom trenutku često postaje prioritet. Dobra vest je da uz malo kreativnosti, strateškog planiranja i pravih komada nameštaja, vaš mali prostor može doživeti potpunu transformaciju.
Ključ je u temeljnom planiranju
Pre nego što kupite novu policu, poručite materijal ili pozovete majstora, stavite svoje ideje na papir. Analizirajte prirodne izvore svetlosti i oblik prostorije. Vaš glavni cilj je da podelite prostor tako da ne izgubite na funkcionalnosti, a da dobijete intimnu zonu. Dobro osmišljen plan štedi vreme, novac i sprečava da krajnji rezultat izgleda skučeno i pretrpano.
Kako najlakše pregraditi mali stan
Postoji mnogo načina da fizički odvojite spavaću zonu od dnevnog boravka. Izbor pravog rešenja zavisi od vašeg budžeta, rasporeda prozora i estetskih preferencija.
Drvene pregrade u vidu polica (biblioteka) koje sežu do plafona su savršeno i izuzetno popularno rešenje. One jasno odvajaju prostor, a pritom propuštaju svetlost i nude dodatno mesto za knjige, biljke i dekoraciju.
Ormari, osim za skladištenje, služe i da zamene pregradne zidove. Postavljanje klasičnog garderobera može poslužiti kao masivna pregrada. Da biste izbegli vizuelno "zatvaranje" i osećaj zida usred sobe, na zadnju stranu ormara postavite veliko ogledalo ili atraktivnu tapetu.
Za ljubitelje modernog i industrijskog dizajna, staklene pregrade (često sa crnim metalnim okvirima) odvajaju spavaću sobu i daju dozu luksuza, bez blokiranja prirodne svetlosti. Za ovo rešenje biće vam potreban stručan majstor.
Zavese i paravani su najbrža, najfleksibilnija i najpovoljnija opcija. Deblje, elegantne zavese na plafonskim garnišnama mogu u sekundi sakriti krevet kada vam dođu gosti, dok preko dana prostor ostaje potpuno otvoren.
Multifunkcionalni nameštaj kao glavni saveznik
U kvadratima gde je svaki centimetar dragocen, nameštaj naprosto mora imati više od jedne uloge. Prilikom opremanja pregrađenog stana, fokusirajte se na sledeće komade:
Kreveti sa ugrađenim fiokama: Zaboravite na prazan prostor ispod ležaja. Modeli sa integrisanim fiokama ili podiznim mehanizmom su idealni za odlaganje posteljine, zimske garderobe i predmeta koje ne koristite svakodnevno.
Sofe na razvlačenje sa sandukom: Ukoliko vaš dnevni boravak povremeno služi i kao gostinjska soba, moderna sofa koja se lako transformiše u krevet i krije dodatni prostor za odlaganje je apsolutni must-have.
Sklopivi komadi nameštaja: Radni ili trpezarijski stolovi koji se montiraju na zid i sklapaju kada nisu u upotrebi drastično oslobađaju prostor za kretanje.
Kako da pregrađen stan izgleda veće
Fizičko pregrađivanje logično smanjuje kvadraturu obe novonastale celine, ali određeni vizuelni trikovi mogu učiniti da vaš novi jednosoban stan izgleda prostranije i svetlije nego sama garsonjera na početku.
- Ogledala: Ovo je najstariji, ali najefikasniji trik dizajnera enterijera. Velika zidna ogledala reflektuju svetlost i optički udvostručuju prostor. Možete prekriti čak i cele površine vrata ili delove pregradnih zidova reflektujućim materijalima.
- Svetle boje: Okrečite zidove u bele, bež ili svetlo sive nijanse. Svetle boje reflektuju svetlost, dok je tamne boje upijaju i vizuelno smanjuju sobu.
- Slojevito osvetljenje: Jedan luster na sredini sobe više nije dovoljan nakon pregrađivanja. Kombinujte centralno svetlo sa ugradnim sijalicama, podnim i zidnim lampama kako biste osvetlili svaki ugao.
- Minimalizam i raščišćavanje: Pre samog renoviranja, rešite se viška stvari. Donirajte ili prodajte sve što vam ne treba. Što je manje sitnica na vidiku, to pregrađeni stan deluje urednije i komfornije.
Koliko će vas koštati transformacija
Najjeftinija rešenja za pregrađivanje garsonjere ne zahtevaju građevinske radove ni majstore, što drastično smanjuje ukupne troškove. Apsolutno najpovoljnija i najfleksibilnija opcija su neprozirne draperije postavljene na plafonske šine. U zavisnosti od dužine garnišne i kvaliteta materijala, ovaj poduhvat će vas koštati svega između 4.500 i 11.000 dinara, a omogućiće vam da u sekundi "sakrijete" spavaći deo. Ukoliko živite u iznajmljenom stanu gde bušenje plafona nije dozvoljeno, odlična alternativa su gotovi, sklopivi paravani, čija se cena u salonima nameštaja kreće od 5.000 za jednostavnije modele, do 15.000 dinara za kvalitetnije drvene varijante.
Za najbolji odnos cene i funkcionalnosti, preporučuju se police otvorenog tipa, koje ujedno dele prostor, propuštaju svetlost i nude dodatno mesto za odlaganje stvari. Za ovakvu pregradu, u zavisnosti od njene visine i širine, potrebno je izdvojiti od 9.000 do 25.000 dinara. Dakle, sa budžetom u rasponu od samo 40 do 200 evra, svoj prostor možete potpuno transformisati i obezbediti privatnost bez ikakvog rušenja i prljanja stana.
Biznis Kurir