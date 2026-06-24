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Život u garsonjeri ima svojih prednosti, ali potreba za privatnošću i odvojenom spavaćom sobom u nekom trenutku često postaje prioritet. Dobra vest je da uz malo kreativnosti, strateškog planiranja i pravih komada nameštaja, vaš mali prostor može doživeti potpunu transformaciju.

Ključ je u temeljnom planiranju

Pre nego što kupite novu policu, poručite materijal ili pozovete majstora, stavite svoje ideje na papir. Analizirajte prirodne izvore svetlosti i oblik prostorije. Vaš glavni cilj je da podelite prostor tako da ne izgubite na funkcionalnosti, a da dobijete intimnu zonu. Dobro osmišljen plan štedi vreme, novac i sprečava da krajnji rezultat izgleda skučeno i pretrpano.

Kako najlakše pregraditi mali stan

Postoji mnogo načina da fizički odvojite spavaću zonu od dnevnog boravka. Izbor pravog rešenja zavisi od vašeg budžeta, rasporeda prozora i estetskih preferencija.

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Drvene pregrade u vidu polica (biblioteka) koje sežu do plafona su savršeno i izuzetno popularno rešenje. One jasno odvajaju prostor, a pritom propuštaju svetlost i nude dodatno mesto za knjige, biljke i dekoraciju.

Ormari, osim za skladištenje, služe i da zamene pregradne zidove. Postavljanje klasičnog garderobera može poslužiti kao masivna pregrada. Da biste izbegli vizuelno "zatvaranje" i osećaj zida usred sobe, na zadnju stranu ormara postavite veliko ogledalo ili atraktivnu tapetu.

Za ljubitelje modernog i industrijskog dizajna, staklene pregrade (često sa crnim metalnim okvirima) odvajaju spavaću sobu i daju dozu luksuza, bez blokiranja prirodne svetlosti. Za ovo rešenje biće vam potreban stručan majstor.

Zavese i paravani su najbrža, najfleksibilnija i najpovoljnija opcija. Deblje, elegantne zavese na plafonskim garnišnama mogu u sekundi sakriti krevet kada vam dođu gosti, dok preko dana prostor ostaje potpuno otvoren.

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Multifunkcionalni nameštaj kao glavni saveznik

U kvadratima gde je svaki centimetar dragocen, nameštaj naprosto mora imati više od jedne uloge. Prilikom opremanja pregrađenog stana, fokusirajte se na sledeće komade:

Kreveti sa ugrađenim fiokama: Zaboravite na prazan prostor ispod ležaja. Modeli sa integrisanim fiokama ili podiznim mehanizmom su idealni za odlaganje posteljine, zimske garderobe i predmeta koje ne koristite svakodnevno.

Sofe na razvlačenje sa sandukom: Ukoliko vaš dnevni boravak povremeno služi i kao gostinjska soba, moderna sofa koja se lako transformiše u krevet i krije dodatni prostor za odlaganje je apsolutni must-have.

Sklopivi komadi nameštaja: Radni ili trpezarijski stolovi koji se montiraju na zid i sklapaju kada nisu u upotrebi drastično oslobađaju prostor za kretanje.

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Kako da pregrađen stan izgleda veće

Fizičko pregrađivanje logično smanjuje kvadraturu obe novonastale celine, ali određeni vizuelni trikovi mogu učiniti da vaš novi jednosoban stan izgleda prostranije i svetlije nego sama garsonjera na početku.

Ogledala: Ovo je najstariji, ali najefikasniji trik dizajnera enterijera. Velika zidna ogledala reflektuju svetlost i optički udvostručuju prostor. Možete prekriti čak i cele površine vrata ili delove pregradnih zidova reflektujućim materijalima.

Svetle boje: Okrečite zidove u bele, bež ili svetlo sive nijanse. Svetle boje reflektuju svetlost, dok je tamne boje upijaju i vizuelno smanjuju sobu.

Slojevito osvetljenje: Jedan luster na sredini sobe više nije dovoljan nakon pregrađivanja. Kombinujte centralno svetlo sa ugradnim sijalicama, podnim i zidnim lampama kako biste osvetlili svaki ugao.

Minimalizam i raščišćavanje: Pre samog renoviranja, rešite se viška stvari. Donirajte ili prodajte sve što vam ne treba. Što je manje sitnica na vidiku, to pregrađeni stan deluje urednije i komfornije.

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Koliko će vas koštati transformacija

Najjeftinija rešenja za pregrađivanje garsonjere ne zahtevaju građevinske radove ni majstore, što drastično smanjuje ukupne troškove. Apsolutno najpovoljnija i najfleksibilnija opcija su neprozirne draperije postavljene na plafonske šine. U zavisnosti od dužine garnišne i kvaliteta materijala, ovaj poduhvat će vas koštati svega između 4.500 i 11.000 dinara, a omogućiće vam da u sekundi "sakrijete" spavaći deo. Ukoliko živite u iznajmljenom stanu gde bušenje plafona nije dozvoljeno, odlična alternativa su gotovi, sklopivi paravani, čija se cena u salonima nameštaja kreće od 5.000 za jednostavnije modele, do 15.000 dinara za kvalitetnije drvene varijante.

Za najbolji odnos cene i funkcionalnosti, preporučuju se police otvorenog tipa, koje ujedno dele prostor, propuštaju svetlost i nude dodatno mesto za odlaganje stvari. Za ovakvu pregradu, u zavisnosti od njene visine i širine, potrebno je izdvojiti od 9.000 do 25.000 dinara. Dakle, sa budžetom u rasponu od samo 40 do 200 evra, svoj prostor možete potpuno transformisati i obezbediti privatnost bez ikakvog rušenja i prljanja stana.