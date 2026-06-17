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Mali stanovi i garsonjere su postali svakodnevica za mnoge, ali kada se porodica proširi ili ako jednostavno volite da imate puno stvari, u jednom trenutku ćete se sigurno suočiti sa manjkom prostora za odlaganje.

Kupiti veći stan nije jednostavno, pa zato rado pribegavamo praktičnim rešenjima koja su pritom veoma jeftina i dostupna svakome. ovo je 5 trikova kako da "povećate" prostor i ekonomičnije ga iskoristite u malim kuhinjama. A, opet sve će vam biti na dohvat ruke.

1. Samolepljive kuke

Kukice za kačenje nisu samo za odeću, naprotiv - mogu biti veoma korisne u malim stanovima, naročito kuhinjama. Iskoristite ih za kačenje posuđa poput cediljki i dozerki i to na unutrašnjoj strani vrata kuhinjskih elemenata gde se neće videti, a značajno će uštedeti prostor.

2. Držači za šolje

Većina kuhinja ima besmisleno visoke police unutar visećih delova, a prostor iznad šolja obično je prazan. Iskoristite ga dodajući držače za šolje na gornje police i tako iskoristite i taj prazan prostor.

3. Organizatori za posuđe

Jeftine, lagane konstrukcije koje služe kao odvojive police unutar kuhinjskh elemenata savršen su način da dobijete još skladišnog prostora u odeljku za posuđe.

4. Spratne korpe za voće i povrće

Ovde nije potrebno nikakvo dodatno objašnjenje - u njih staje dvosturko više namirnica, a ne zauzimaju dodatni prostor na pultu.

5. Rotirajući organizator za začine