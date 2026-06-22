SPC, što znači Stone Plastic Composite, izrađuje se od kombinacije krečnjaka i PVC polimera

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Tokom proteklih deset godina tržište je sve više preplavljeno keramičkim pločicama koje verno imitiraju izgled drveta, pa ih je često teško razlikovati od pravog parketa. Mnogi kupci se zato pitaju šta zapravo predstavlja ovaj proizvod, kao i koje su njegove prednosti i nedostaci.

Šta su podne pločice u imitaciji drveta

Podne pločice koje izgledom podsećaju na prirodno drvo, a koje trgovci često nazivaju pločicama u imitaciji drveta ili sa imitacijom drveta, zapravo su keramičke pločice sa površinskom teksturom ili štampom koja reprodukuje izgled drveta. Često se mogu čuti i nazivi poput keramičkih pločica sa folijom, iako taj izraz nije sasvim precizan. Reč je o posebnoj strukturnoj obradi površine, zbog koje je dezen trajno povezan sa podlogom i ne može se oljuštiti, sastrugati niti oštetiti tokom redovnog održavanja.

Prednosti podnih pločica u imitaciji drveta

Jedna od najvećih prednosti ovih pločica jeste njihova izdržljivost. U mnogim situacijama pokazale su se praktičnijim izborom od parketa. Keramika je znatno otpornija na habanje od drveta, pa predstavlja idealno rešenje za one koji žele izgled prirodnog drveta, ali uz manje održavanja i veću dugotrajnost.

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Parket se relativno lako oštećuje, na njemu se brzo pojavljuju ogrebotine i tragovi korišćenja, a mrlje i masnoće često teško mogu da se uklone. Nasuprot tome, pločice koje imitiraju drvo posebno su pogodne za domaćinstva sa decom ili kućnim ljubimcima, jer se jednostavno održavaju, otporne su na mehanička oštećenja i ne zahtevaju brušenje ni lakiranje.

Keramika praktično ne pokazuje tragove habanja, ne upija nečistoće i lako se čisti običnom vlažnom krpom. Na taj način pruža spoj estetike prirodnog drveta i praktičnosti koju nudi savremeni keramički pod.

Postojan izgled bez promene boje

Još jedna značajna prednost jeste otpornost na sunčevu svetlost. UV zraci tokom vremena utiču na prirodno drvo, zbog čega parket postepeno menja boju i žuti, čak i kada je zaštićen odgovarajućim premazima.

To može predstavljati problem ukoliko često pomerate nameštaj, jer delovi poda koji su bili prekriveni ostaju svetliji od ostatka površine. Kod keramičkih pločica takvih promena nema. Zbog svoje strukture keramika ne reaguje na sunčevu svetlost, pa zadržava isti izgled i boju tokom celog perioda korišćenja.

Povoljnija cena

Važna prednost keramike koja imitira drvo jeste i njena pristupačnost. Parket spada među skuplje podne obloge, a njegova cena najviše zavisi od vrste i kvaliteta materijala. Masivni parket je znatno skuplji od višeslojnih ili kompozitnih varijanti.

Foto: Shutterstock

Keramičke pločice sa izgledom drveta uglavnom su znatno povoljnije od masivnog drveta, a često i od pojedinih parketa slabijeg kvaliteta, što ih čini privlačnim izborom za veliki broj kupaca.

Otpornost na vlagu i vodu

Za prostorije u kojima postoji povećana izloženost vodi i vlazi, pločice u imitaciji drveta predstavljaju veoma dobro rešenje. To se pre svega odnosi na kupatila, kuhinje i ostave, gde se parket uglavnom ne preporučuje.

Ukoliko želite da i ove prostorije imaju topliji i prirodniji izgled, keramika sa izgledom drveta omogućava upravo to, uz potpunu otpornost na vlagu i vodu, što je njena velika prednost u odnosu na pravo drvo, piše Daibau.

Savršena kompatibilnost sa podnim grejanjem

Iako se pojedine vrste parketa mogu koristiti uz podno grejanje, keramičke pločice se smatraju jednim od najboljih izbora za ovakav sistem grejanja. Pošto je keramika prirodno hladnija na dodir, podno grejanje značajno povećava udobnost boravka u prostoru.

Posebno je korisno u kupatilima, gde je hodanje bosim stopalima po hladnoj površini često neprijatno. Kombinacija keramike i podnog grejanja obezbeđuje visok nivo komfora i ravnomernu raspodelu toplote.

podno grejanje Foto: Shutterostock

Podno grejanje i estrih

Kod standardne ugradnje podnog grejanja cevi se prekrivaju tečnim ili samorazlivnim estrihom debljine između šest i osam centimetara. Estrih služi kao akumulator toplote, koju potom postepeno prenosi na prostor preko keramičkih pločica.

Ako je pod već završen, naknadna ugradnja klasičnog sistema nije moguća. U takvim situacijama može se postaviti električno podno grejanje koje se ugrađuje direktno u sloj lepka, bez dodatnog izlivanja estriha. Nakon toga se preko sistema postavljaju keramičke pločice.

Cena podnih pločica u imitaciji drveta

Cena keramičkih pločica koje imitiraju drvo zavisi od proizvođača, dimenzija, kvaliteta i vrste proizvoda. Ipak, u većini slučajeva prosečna cena kreće se između 15 i 30 evra po kvadratnom metru, što ih čini pristupačnijom alternativom u odnosu na mnoge vrste parketa.