Slušaj vest

Građevinska dozvola je jedan od najvažnijih uslova za legalnu gradnju u Srbiji. Bez nje nije moguće započeti izgradnju kuće, dogradnju ili druge ozbiljnije građevinske radove, jer upravo ovaj dokument potvrđuje da je planirani objekat u skladu sa urbanističkim planovima i važećim propisima.

Ipak, Zakon o planiranju i izgradnji predviđa izuzetke. Za pojedine manje objekte i jednostavnije radove građevinska dozvola nije potrebna, ali to ne znači da investitori nemaju nikakve obaveze.

Šta kaže zakon

Najvažnije pravilo odnosi se na pomoćne objekte površine do 40 kvadratnih metara, koji se grade na parceli na kojoj već postoji legalno izgrađen objekat. U ovu grupu spadaju sledeći objekti:

šupe

ostave

pušnice

čardaci

gazebo

nadstrešnice za automobile

pomoćni objekti namenjeni poljoprivredi

Pod istim uslovima mogu se postavljati i baštenske kućice ili mobilni objekti za sezonsku upotrebu, pod uslovom da nisu priključeni na vodovod, kanalizaciju i elektroenergetsku mrežu.

Foto: Printscreen/Youtube

Građevinska dozvola uglavnom nije potrebna ni za privremene objekte koji služe za privremene potrebe kao što su: dečja igrališta, klupe, sprave za rekreaciju na privatnim parcelama, ali ni za ograde, kapije i zidove manje visine koji su u skladu sa lokalnim propisima.

Bez građevinske dozvole mogu da se izvode i brojni radovi na održavanju objekta, poput krečenja, zamene stolarije, malterisanja, popravke krova bez promene konstrukcije ili obnove fasade ukoliko se ne menja izgled zgrade.

U određenim slučajevima dozvola nije potrebna ni za postavljanje klima-uređaja, solarnih panela, antena i manjih reklamnih stubova, ali za ove radove mogu važiti posebni uslovi.

Kuća od 40 kvadrata nije izuzetak

Jedna od najčešćih zabluda jeste da kuća do 40 kvadrata može da se gradi bez građevinske dozvole. To nije tačno.

Površina objekta nije presudna. Ukoliko je objekat namenjen za stanovanje, ima temelje, priključke za vodu, struju ili kanalizaciju i koristi se za trajni boravak, građevinska dozvola je obavezna bez obzira na njegovu veličinu.

Izuzetak važi samo za pomoćne objekte do 40 kvadrata koji služe kao ostava, radionica, letnjikovac ili objekat slične namene i grade se uz već postojeću legalnu kuću.

Šta je sa kontejnerima?

Ova pravila važe i za montažne kontejnere. Ako se koriste privremeno, na primer kao kancelarija na gradilištu ili skladište, najčešće nije potrebna građevinska dozvola, ali se njihovo postavljanje prijavljuje nadležnim organima.

Foto: Hilda Weges / Alamy / Profimedia

Međutim, ukoliko se kontejner postavlja kao trajni objekat za stanovanje, rad ili boravak i povezuje se na komunalnu infrastrukturu, tada se smatra građevinskim objektom i za njega je neophodno pribaviti građevinsku dozvolu.

Iako za navedene objekte građevinska dozvola nije potrebna, u mnogim slučajevima investitor mora da prijavi radove lokalnoj samoupravi ili pribavi dodatne saglasnosti, posebno ukoliko se objekat nalazi u zaštićenim područjima, u blizini puteva, vodotokova ili kulturnih dobara.