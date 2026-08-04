Slušaj vest

Građevinska dozvola je jedan od najvažnijih uslova za legalnu gradnju u Srbiji. Bez nje nije moguće započeti izgradnju kuće, dogradnju ili druge ozbiljnije građevinske radove, jer upravo ovaj dokument potvrđuje da je planirani objekat u skladu sa urbanističkim planovima i važećim propisima.

Ipak, Zakon o planiranju i izgradnji predviđa izuzetke. Za pojedine manje objekte i jednostavnije radove građevinska dozvola nije potrebna, ali to ne znači da investitori nemaju nikakve obaveze.

Šta kaže zakon

Najvažnije pravilo odnosi se na pomoćne objekte površine do 40 kvadratnih metara, koji se grade na parceli na kojoj već postoji legalno izgrađen objekat. U ovu grupu spadaju sledeći objekti:

  • šupe
  • ostave
  • pušnice
  • čardaci
  • gazebo 
  • nadstrešnice za automobile
  • pomoćni objekti namenjeni poljoprivredi

Pod istim uslovima mogu se postavljati i baštenske kućice ili mobilni objekti za sezonsku upotrebu, pod uslovom da nisu priključeni na vodovod, kanalizaciju i elektroenergetsku mrežu.

pusnica-suvo-meso.jpg
Foto: Printscreen/Youtube

 Građevinska dozvola uglavnom nije potrebna ni za privremene objekte koji služe za privremene potrebe kao što su: dečja igrališta, klupe, sprave za rekreaciju na privatnim parcelama, ali ni za ograde, kapije i zidove manje visine koji su u skladu sa lokalnim propisima.

Bez građevinske dozvole mogu da se izvode i brojni radovi na održavanju objekta, poput krečenja, zamene stolarije, malterisanja, popravke krova bez promene konstrukcije ili obnove fasade ukoliko se ne menja izgled zgrade.

U određenim slučajevima dozvola nije potrebna ni za postavljanje klima-uređaja, solarnih panela, antena i manjih reklamnih stubova, ali  za ove radove mogu važiti posebni uslovi.

Kuća od 40 kvadrata nije izuzetak

Jedna od najčešćih zabluda jeste da kuća do 40 kvadrata može da se gradi bez građevinske dozvole. To nije tačno.

Površina objekta nije presudna. Ukoliko je objekat namenjen za stanovanje, ima temelje, priključke za vodu, struju ili kanalizaciju i koristi se za trajni boravak, građevinska dozvola je obavezna bez obzira na njegovu veličinu.

Izuzetak važi samo za pomoćne objekte do 40 kvadrata koji služe kao ostava, radionica, letnjikovac ili objekat slične namene i grade se uz već postojeću legalnu kuću.

Šta je sa kontejnerima?

Ova pravila važe i za montažne kontejnere. Ako se koriste privremeno, na primer kao kancelarija na gradilištu ili skladište, najčešće nije potrebna građevinska dozvola, ali se njihovo postavljanje prijavljuje nadležnim organima.

profimedia-1047308220.jpg
Foto: Hilda Weges / Alamy / Profimedia

 Međutim, ukoliko se kontejner postavlja kao trajni objekat za stanovanje, rad ili boravak i povezuje se na komunalnu infrastrukturu, tada se smatra građevinskim objektom i za njega je neophodno pribaviti građevinsku dozvolu.

Iako za navedene objekte građevinska dozvola nije potrebna, u mnogim slučajevima investitor mora da prijavi radove lokalnoj samoupravi ili pribavi dodatne saglasnosti, posebno ukoliko se objekat nalazi u zaštićenim područjima, u blizini puteva, vodotokova ili kulturnih dobara.

Biznis Kurir

Ne propustiteNekretnineŠta da radite kad komšija zida preblizu vaše kuće? Evo koliko metara od međe zapravo sme da priđe, zakon je na vašoj strani - Ovo je spisak tačnih koraka
Beton,Mešalica,Zidar
NekretnineMislili ste da svaka zgrada i šupa mora da se prijavi državi? Ovi objekti su zakonski potpuno oslobođeni taksi, za njih vam niko neće tražiti papire
kuća gradnja mešalica
NekretnineMožda ste uradili nešto strogo kažnjivo: Koliko zaista košta zastakljivanje terase i zašto nikako ne smete da preksačete ove korake
shutterstock-2330829635.jpg
InfoBizDa li je potrebna građevinska dozvola za rušenje: Evo koje objekte smete da uklonite na svoju ruku, a zbog kojih inspekcija kuca na vrata
Screenshot (133).jpg