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Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević sastala se danas sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne trgovine Zimbabvea Amonom Murvirom i izjavila da dve zemlje imaju tradicionalno dobre odnose i da je cilj dodatno unapređenje ekonomske saradnje.

Ovom prilikom, u prisustvu ministra, potpisan je i Memorandum o saradnji između Nacionalne organizacije za razvoj i promociju trgovine Zimtrade i platforme Serbiaexport, koju je pokrenula Privredna komora Srbije.

- Ono što je nama sad cilj je da odlične političke odnose dopunimo ekonomskom saradnjom. Zato su dve agencije Serbia Export i Zim Trade potpisale memorandum o saradnji. Serbia Export, koju je osnovala Privredna komora Srbije, je jedna koordinaciona platforma. Oni integrišu sve u lancu, od proizvođača, trgovca roba, pružaoca usluga, kako bi mogli da ponudimo neka rešenja zemljama sa kojima želimo da radimo - kazala je Lazarevićeva.

Navela je i da je među ključnim tržištima za ovu platformu Afrika.

- Saradnja između Zim Trade-a i Serbia Exporta svakako je nešto što će konkretizovati našu saradnju. Mi smo dogovorili konkretne stvari koje ćemo raditi tokom Ekspa, gde će Zimbabve uzeti učešće, jer želimo da se ozbiljno posvetimo i tom bilateralnom delu unapređenja, kako trgovinske saradnje, otvaranju vrata za srpske kompanije u ovu afričku zemlju, ali takođe promovisanju njihovih proizvoda u Srbiji, s obzirom da je ovo zemlja koja je jedna od najbrže rastućih afričkih ekonomija, zemlja koja sprovodi izuzetno uspešno svoje ekonomske reforme, država koja ima izvanredna prirodna bogatstva, više od 80 retkih elemenata minerala - navela je ona.

Ministar Zimbabvea istakao je da se politička i društvena saradnja Srbije i Zimbabvea može oceniti kao snažna i odlična.

- Trenutno radimo na unapređenju trgovinske saradnje između Zimbabvea i Srbije, a u okviru tih napora razgovarali smo o načinima za poboljšanje trgovine između dve zemlje. Bićemo prisutni i na Ekspu 2027 u Beogradu kako bismo dodatno unapredili ovu saradnju - rekao je ministar.

Ocenio je i da postoji velika budućnost za ekonomske odnose Srbije i Zimbabvea.

- Razmenom roba i usluga i stvaranjem međuzavisnosti, možemo da nastavimo zajednički put u budućnosti u miru, ljubavi i harmoniji - poručio je ministar.