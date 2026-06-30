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Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević predvodila je privrednu delegaciju Srbije tokom posete Tripoliju, gde je sa najvišim zvaničnicima Libije razgovarala o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje dve zemlje.

Tokom sastanaka poseban akcenat stavljen je na jačanje trgovinske razmene u oblastima prehrambene i farmaceutske industrije, obnovljivih izvora energije, proizvodnje elektroopreme i električnih provodnika, kao i na saradnju u građevinarstvu, izgradnji puteva i mostova. Razgovarano je i o novim investicijama, tehničkoj podršci industrijskom sektoru i uključivanju srpskih kompanija u buduće razvojne projekte u Libiji.

Lazarević se sastala sa ministrom privrede i trgovine Libije Suhejlom Abd el-Matlubom Abu Šihom, ministrom planiranja Mohamedom Jusufom al Zajdanijem, državnim ministrom za poslove predsednika Vlade i Saveta ministara Mohamedom Bengalbunom, kao i sa predsednikom Vlade Nacionalnog jedinstva Libije Abdelom Hamidom Dbeibom.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, obe strane ocenile su da postoji značajan prostor za unapređenje privrednih odnosa, kao i da ova poseta predstavlja važan korak ka povratku srpskih kompanija na libijsko tržište, na kojem su decenijama uspešno realizovale velike infrastrukturne projekte.

Foto: Zorana Jevtić

Libijska strana iskazala je interesovanje i za saradnju u oblasti medicinskog turizma, odnosno lečenja svojih državljana u Srbiji. Jedna od tema razgovora bilo je i učešće Libije na EXPO 2027 Beograd, koji će predstavljati priliku za predstavljanje privrednih potencijala i povezivanje kompanija dve zemlje.

U okviru posete održan je i okrugli sto srpske državno-privredne delegacije sa predstavnicima libijskih institucija i poslovne zajednice, sa ciljem uspostavljanja novih poslovnih kontakata i jačanja saradnje.

Predstavnici osam srpskih kompanija iz metalske, poljoprivredne, tekstilne, građevinske i farmaceutske industrije, kao i sektora infrastrukture, novih tehnologija i trgovine, razgovarali su sa libijskim partnerima o mogućnostima za nove poslovne aranžmane i buduća partnerstva.

- Iako Libija poseduje ogromne rezerve nafte, nastoji da diversifikuje svoju ekonomiju, zbog čega je zainteresovana za proširenje proizvodnih kapaciteta, modernizacije poljoprivrede kao i realizacije infrastrukturnih projekata. Srpskim kompanijama stoga želimo da otvorimo libijsko tržište, omogućimo povezivanje poslovnih zajednica i u budućnosti ne samo uvećamo obim spoljnotrgovinske razmene, već i da im pomognemo da uzmu učešće u realizaciji libijskih razvojnih projekata u različitim oblastima - istakla je Lazarevićeva.

Foto: Zorana Jevtić

Srbiju i Libiju povezuje dugogodišnja privredna saradnja. Tokom osamdesetih godina prošlog veka u Libiji je radilo između 15.000 i 20.000 jugoslovenskih radnika, dok su domaća preduzeća do 1990. godine realizovala projekte vredne više od tri milijarde američkih dolara.

Danas postoji obostrana spremnost da se ta saradnja obnovi i dodatno unapredi. Spoljnotrgovinska razmena dve zemlje prošle godine iznosila je 69,3 miliona dolara, ali se ocenjuje da su mogućnosti za njen rast znatno veće.

Libija je jedan od najvažnijih partnera Srbije među zemljama u razvoju i među prvim državama koje su potvrdile učešće na EXPO 2027 Beograd.

Poseta srpske državno-privredne delegacije organizovana je na poziv libijske strane, nakon njihove posete Srbiji i Poslovnog foruma Srbija-Libija, održanog u decembru prošle godine.