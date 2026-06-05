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Ministarka trgovine i komesar za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević i ministar trgovine Republike Koreje Jeo Han-Ku potpisali su danas zajedničku izjavu povodom završetka pregovora o zaključivanju Sporazuma o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu između Vlade Srbije i Vlade Republike Koreje.

Dokument je potpisan u Palati Srbija, a Lazarevićeva je rekla da je ova poseta ministra trgovine Republike Koreje Srbiji veoma važna i da će dodatno unaprediti ekonomske odnose dve zemlje.

- Osim liberalizacije trgovine robama, sporazum obuhvata i različite oblasti ekonomske saradnje, što će biti jedan jasan pravni osnov, ali i prilika da još više razvijamo ekonomske odnose sa nama važnom zemljom - rekla je ministarka.

Lazarevićeva je istakla i da sutra stupa na snagu sporazum između Srbije i Republike Koreje o međusobnom podsticanju zaštite investicija, čime se dodatno zaokružuje pravni okvir koji će, kako je rekla, imati direktan uticaj na jačanje ekonomske saradnje.

- Pogotovo će imati uticaj na našu nameru i veliku želju da privučemo još više investicija iz Republike Koreje - dodala je ona.

Biznis Kurir/Telegraf

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