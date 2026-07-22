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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala i inspekcijskim organima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uhapsili su P. D. (1971) zbog postojanja o snova sumnje da je izvršio krivično delo prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka.

Foto: MUP Srbije

- Kako se sumnja, u periodu od 22. novembra 2025. do 21. jula 2026. godine postupao je suprotno merama koje je donela Uprava za veterinu radi sprečavanja i suzbijanja afričke kuge svinja na području naseljenog mesta Salaš Noćajski. Uprkos važećim merama, nastavio je da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso na svom gazdinstvu - saopštio je MUP.

Foto: MUP Srbije

Kako se navodi prilikom kontrole na gazdinstvu zatečeno je 7.060 kilograma svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa za koje osumnjičeni nije posedovao prateću dokumentaciju niti dokaz o poreklu.

- Po nalogu veterinarske inspekcije, zatečeno meso, proizvedeno u neregistrovanom objektu, nepoznatog porekla, oduzeto je i