Slušaj vest

Od početka godine do danas zbog afričke kuge svinja, koja hara Srbijom, uginulo i eutanazirano 28.871 grlo. Zbog izuzetno teške situacije na terenu iz resornog Ministarstva poljoprivrede najavljeno je pooštravanje kazni za nesavesne vlasnike svinja, kojima, pored prekršajnih, prete i krivične kazne.

- Pooštravanje se, pre svega, odnosi na doslednu primenu postojećih zakonskih odredbi. Za nepoštovanje mera propisanih Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o zdravlju životinja predviđene su prekršajne sankcije, uključujući novčane kazne za fizička i pravna lica, kao i druge mere koje mogu izreći nadležni organi. Pored prekršajne odgovornosti, vlasnici koji namerno prikrivaju bolest, nelegalno premeštaju svinje ili na drugi način ugrožavaju zdravlje životinja mogu snositi i druge zakonom propisane posledice, tj. mogu odgovarati i za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine. Cilj svakako nije kažnjavanje, već zaštita stočarske proizvodnje i sprečavanje širenja afričke kuge svinja - poručuju za Biznis Kurir iz Ministarstva poljoprivrede.

NOVE INSTRUKCIJE MINISTARSTVA: ZABRANE, OGRANIČENJA Ograničava se pristup i kretanje ljudi u delovima lovišta koji se nalaze na područjima visokog rizika. Zabranjuju se ispaša domaćih životinja, sakupljanje šumskih plodova, pečuraka, lekovitog bilja, puževa... Korisnici lovišta moraju da sprovedu sistematsko pretraživanje terena po zonama radi pronalaženja uginulih divljih svinja, koje moraju prijaviti u roku od dva sata nadležnom veterinaru. Zabranjeno je i postavljanje šatora, kampova, okupljanje građana, kao i kretanje motornim vozilima izvan puteva namenjenih za saobraćaj. Kretanje građana nije dozvoljeno u zatvorenim i zabranjenim delovima šuma, ograđenim lovištima, šumskim rasadnicima i na površinama na kojima se izvode šumarski radovi. Sva lica koja po službenoj dužnosti ulaze u ova područja moraju da sprovode čišćenje i dezinfekciju obuće, opreme i vozila, navodi se u novim instrukcijama Ministarstva poljoprivrede za sprečavanje afričke kuge svinja.

Postupci su u toku

Kako naglašavaju iz ministarstva, nadležne veterinarske inspekcije, u saradnji sa drugim inspekcijskim službama i Ministarstvom unutrašnjih poslova, sprovode pojačane kontrole na terenu.

- Postupci su u toku, a svaki utvrđeni slučaj nepoštovanja propisanih mera biće procesuiran u skladu sa zakonom. U ovom trenutku ne bismo iznosili pojedinačne podatke dok se postupci ne okončaju - kažu u resornom ministarstvu.

ČINJENICE U ovih sedam okruga hara afrička kuga svinja: - Sremski

- Mačvanski

- Grad Beograd

- Južnobački okrug

- Zapadnobački okrug

- Kolubarski

- Podunavski

Dodaju i da je posebno opasno ponavljanje ove zarazne bolesti, što znači da se takva domaćinstva nisu pridržava propisanih biosigurnosnih mera.

- Svako ponovno pojavljivanje bolesti predmet je detaljne istrage. Ukoliko se utvrdi da vlasnik nije sprovodio propisane mere biosigurnosti ili je postupao suprotno naredbama nadležnih organa, protiv njega će biti pokrenut odgovarajući postupak. Posebno želimo da naglasimo da ponavljanje bolesti na istom gazdinstvu ne znači automatski da je bilo propusta vlasnika. Zbog toga se svaki slučaj pojedinačno analizira na osnovu činjenica i dokaza - poručuju iz ministarstva.

BROJKE 28.871 svinja je uginula i eutanazirana od početka 2026.

12 opština i 52 naseljena mesta bore se sa svinjskom kugom

20.000 svinja eutanazirano je samo na području Rume, gde je situacija najkritičnija

Dugotrajne mere

Ističu i da je vrlo nezahvalno prognozirati do kada će trajati ovaj talas afričke kuge svinja u Srbiji.