Hrvat u mesu pronašao nešto čemu se nije nadao.

Slušaj vest

U periodu od 1. januara 2025. do 29. juna 2026. godine veterinarska inspekcija sprovela je ukupno 215 službenih kontrola na području opština Tutin, Novi Pazar i Sjenica.

Kontrole su obuhvatile klanice sa preradom, objekte za preradu, skladišta, maloprodajne objekte, kao i neregistrovane subjekte koji su obavljali delatnost bez zakonom propisane registracije.

Rezultati inspekcijskog nadzora

Tokom sprovedenih nadzora donete su sledeće mere:

86 rešenja sa korektivnim merama.

31 rešenje za neškodljivo uništenje proizvoda kod neregistrovanih subjekata.

10 zabrana obavljanja delatnosti zbog utvrđenih nepravilnosti i ilegalnog poslovanja.

Protiv neregistrovanih subjekata podneto je ukupno 16 prijava.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, koje su se odnosile na nepostojanje sledljivosti u proizvodnji, prometu i skladištenju hrane, odnosno na nepostojanje deklaracija na proizvodima od mesa, iz prometa je povučeno ukupno 5.976 kilograma proizvoda, od čega je:

čak 5.868 kilograma zatečeno kod neregistrovanih subjekata,

dok je 108 kilograma povučeno iz maloprodajnih objekata.

Takođe, tokom službenih kontrola odobrenih i registrovanih subjekata uzeto je ukupno 147 uzoraka mesa i proizvoda od mesa radi provere mikrobioloških kriterijuma, a rezultati laboratorijskih ispitivanja pokazali su da su svi ispitani uzorci bili odgovarajući.

Nulta tolerancija za nelegalan promet

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić poručio je da država neće tolerisati nelegalan promet hrane i rad neregistrovanih subjekata, te da će veterinarska inspekcija nastaviti sa još intenzivnijim i učestalijim kontrolama na teritoriji cele Republike Srbije.

- Zaštita zdravlja građana i bezbednost hrane su naš apsolutni prioritet. Svako ko proizvodi, prerađuje ili stavlja u promet proizvode životinjskog porekla mora da posluje u skladu sa zakonom. Nastavićemo odlučnu borbu protiv nelegalnog prometa i nezakonitog poslovanja, jer je naš cilj da na tržištu budu isključivo bezbedni, kontrolisani i sledljivi proizvodi. Istovremeno, štitimo i sve one proizvođače koji posluju odgovorno i u skladu sa propisima - naglasio je ministar Glamočić.