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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da od sutra, 17. avgusta, građani Srbije koji uz recept kupujuodređene lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi i srčanu slabost plaćaće ih znatno jeftinije, pošto država preuzima deo troškova.

Pojedini lekovi koji su do sada koštali i do 6.000 dinara ubuduće će se plaćati između 600 i 1.100 dinara, dok će lekovi za srčanu slabost, čija je cena bila i do 4.500 dinara, koštati oko 700 dinara.

Lekovi protiv zgrušavanja krvi

U prvoj grupi nalazi se ukupno 16 lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi. Njihova dosadašnja cena kretala se između 1.700 i 6.000 dinara, dok će od sutra, uz recept izabranog lekara, građani za njih plaćati od 600 do 1.100 dinara.

Drugim rečima, lekove iz ove grupe, koji su do sada koštali između 1.700 i 6.000 dinara, građani će ubuduće plaćati najviše 1.100 dinara, dok preostali deo subvencioniše država.

Kako je predsednik istakao, u ovu grupu spada ukupno 16 lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi, koji se koriste za prevenciju šloga i izliva krvi u mozak.

Foto: PeopleImages/Shutterstock

Lekovi za srčanu slabost

Drugu grupu čine lekovi za srčanu slabost, koji su do sada koštali između 2.500 i 4.500 dinara.

Od sutra će njihova cena za građane koji imaju lekarski recept iznositi oko 700 dinara, dok će polovinu troškova preuzeti država.

Trajna mera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da ovo neće biti privremena mera, već da će niže cene ovih lekova ostati trajno, kao i da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept.

Kako je predsednik otkrio, država je za subvencionisanje ove dve grupe lekova izdvojila 3,7 milijardi dinara godišnje, odnosno oko 32 miliona evra.

- Ovo je trajna mera. Ovo nije mera ograničena na mesec, dva, tri, šest, ili godinu dana. Ovo je trajna mera. Zauvek ostaje, ovo su najvažniji lekovi. Ovo su lekovi koji znače život za ljude. I zato je važno da ljudi samo imaju svog lekara, da imaju recept, i onda mogu svi, oni koji uzimaju ovu terapiju, mogu po zaista neuporedivo nižim cenama da kupe ove lekove, nego što su mogli do juče - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da će, ako bude problema, oni biti rešavani u hodu.

Foto: Grad Novi Sad

Podsetimo, Vlada Srbije je početkom avgusta najavila paket mera za smanjenje troškova lekova, koji obuhvata dve podmere. Prva, koja je stupila na snagu 1. avgusta, donela je smanjenje doplate za 769 lekova, među kojima su Glukofaž, Flaviks, Lorista, Diaprel, Klindamicin, Hemomicin, Panklav, Forxiga, Diuver, Preductal i drugi, dok druga mera, koja stupa na snagu 17. avgusta, predviđa uvođenje 16 novih lekova za razređivanje krvi i dva leka za srčanu slabost na recept, uz preuzimanje dela troškova od strane države. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.