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Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da nisu propali pregovori između MOL-a i Gaspromnjefta o kupovini većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije i istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra.

Đedović Handanović je odbacila i špekulacije u pojedinim medijima da se naftovod između Srbije i Mađarske gradi kako bi se ugasila Rafinerija u Pančevu i uvozili gotovi derivati.

Ona je istakla da je cilj da Srbija ne zavisi isključivo od jednog pravca snabdevanja preko JANAF-a.

"Ne znam ko je gospodina Đilasa obavestio da su pregovori MOL-a i Gaspromnjefta propali, jer takva informacija ne postoji. Naprotiv, američki OFAK je produžio MOL-u odobrenje za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u NIS-u. Zato bi bilo odgovorno da se, posebno kada je reč o kompaniji od strateškog značaja za našu zemlju i energetsku sigurnost građana, ne iznose neproverene informacije koje služe samo za sakupljanje političkih poena", rekla je Đedović Handanović.

Ona je navela da je posebno zanimljivo kada Đilas govori o ljudima koji su navodno sposobni da štite interese Srbije.

"Upravo su ljudi iz vlasti kojoj je (Đilas) pripadao prodali NIS, dok danas predlaže poteze koji bi mogli da ugroze odnose Srbije i Rusije i višedecenijsku energetsku saradnju dve zemlje. Rusija nas već 30 godina snabdeva energentima po najpovoljnijim uslovima i tu cenu osećaju naši građani i privreda, za razliku od ostalih u Evropi", kaže Đedović Handanović.

Poručuje da će nastaviti da brani interese Srbije i njenih građana.

"Najbolji dokaz za to jeste činjenica da smo, uprkos sankcijama NIS-u, geopolitičkim krizama i ozbiljnim poremećajima na energetskim tržištima, uspeli da sačuvamo rad rafinerije u Pančevu i sigurnost snabdevanja. Građanima Srbije i privredi nije nedostajalo ni goriva ni drugih energenata i naš posao je da tako ostane i u budućnosti", zaključila je Đedović Handanović.

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je ranije danas da je "propast pregovora MOL-a i Gaspromnjefta prilika da Srbija preuzme NIS".

Američki OFAK odobrio je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije i licencu kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u NIS do 30. oktobra, kao i JANAF-u za transport sirove nafte NIS-u do istog datuma.