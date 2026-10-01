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"Razmišljam o tome. Mnogo razgovaram sa ministrom energetike Krisom Rajtom i ministrom unutrašnjih poslova Dagom Burgumom. Oni veruju da bi to moglo da pomogne dizelu, ali bi moglo da podigne cenu drugih stvari", kazao je Tramp, preneo je briselski Politiko.

Rekao je da je optimističan u pogledu pada cena pošto su tokovi nafte kroz Ormuski moreuz povećani poslednjih dana.

Bela kuća se suočava sa sve većim pritiskom da preduzme korake kako bi oborila rekordno visoke cene dizela, a Tramp je prošle nedelje nagovestio da je otvoren za mogućnost ograničavanja izvoza.

Članovi njegovog kabineta i visoki zvaničnici industrije tvrde da bi takav potez doveo do rasta cena svih vrsta goriva, uključujući i benzin.

Ministar Rajt izjavio je da će administracija uskoro objaviti mere usmerene na snižavanje cena dizela.

"Čućete najave naših prijatelja u Evropi o novim zalihama dizela koje će stići na tržište i smisleno pogurati cene dizela nadole", rekao je Rajt.

Politiko je u utorak objavio da Bela kuća razmatra mogućnost da zatraži od evropskih vlada da puste dizel iz sopstvenih strateških rezervi.