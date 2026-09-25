Objavljene nove cene goriva u Srbiji: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih 7 dana
Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.
Cene naftnih derivata važiće do petka, 25. septembra 2026.
Država pušta 5.000 tona evro-dizela iz obaveznih rezervi
Vlada republike Srbije u tehničkom mandatu izglasala je puštanje 5.000 tona dizela iz obaveznih rezervi, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Ðedović Handanović.
- Kao što smo i obećali - država preduzima mere neophodne da zaštiti gradjane kako ne bi osetili posledice ove globalne energetske krize, kao što nisu ni do sada. Zato smo odlučili da deo zaliha evro-dizela od oko 5.000 tona iz državnih rezervi pustimo ma tržište. Ranije ove nedelje rekla sam da očekujemo veoma visoku potrošnju u oktobru od oko 205.000 tona te da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu a koji je posledica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki - i zato smo reagovali u najkraćem mogućem roku. Očekujemo da se ugovori sa kompanijama potpišu u narednih dan, dva i da krene povlačenje - kaže Ðedović Handanović.
Ministarka dodaje i da će zalihe, uprkos ovom puštanju, u državnim skladištima ostati na visokom nivou jer je država na vreme planirala i punila svoja skladišta, te da su se rezerve naftnih derivata udvostručile od 2022.godine
NIS podneo novi zahtev za produžetak licence za rad
Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra.
Rok predviđen prethodnom licencom ističe 30. septembra.
Biznis Kurir