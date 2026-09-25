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"Bez usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije ne možemo razmišljati o ulasku u EU, a suvereni klaud (cloud) je temelj za bezbednu primenu veštačke inteligencije", poručio je predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež na otvaranju konferencije "Srbija Cloud Conference - Suverena cloud infrastruktura“, posvećenoj usklađivanju cloud infrastrukture sa pravnim tekovinama EU.

Čadež je naglasio da suvereni klaud više nije samo mesto za skladištenje podataka, već predstavlja temelj za bezbedno i kontrolisano uvođenje rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji (AI), omogućavajući kompanijama da te tehnologije primenjuju pod sopstvenom kontrolom.

Usklađivanje sa regulativom EU

On je istakao da Srbija radi na usklađivanju klaud infrastrukture sa regulativom EU.

- Srbija je usvojila novi Zakon o informacionoj bezbednosti. Regulatorno smo na početku procesa, ali Srbija ne počinje od nule infrastrukturno. Imamo državni data centar i superračunare - rekao je Čadež. Prema njegovim rečima, klaud infrastruktura jeste pitanje koje se tiče celokupne privrede.

- Konkurentnost se više neće meriti samo proizvodom, cenom, rokom i inženjerskim znanjem koje mi imamo. Pokazali smo da možemo da budemo konkurentni, ali evropski partner bilo da je to banka, bolnica, uprava, fabrika, će sigurno pitati koliko ste usklađeni sa regulativom, gde čuvate podatke, ko ima pristup, možete li to da dokažete, šta se dešava u slučaju incidenta ako promenite provajdera, zadržavate li podatke - ukazao je Čadež.

Foto: Boban Ristić PKS

On je istakao da je AI do juče bio samo eksperiment, dok danas ulazi u sve poslovne sisteme.

- Danas AI čita dokumente, obrađuju zahteve, piše, proverava kod, pokreće procese, sve češće bez čoveka ili sa čovekom. Ono što će biti veoma važna pitanja jeste gde je taj model, gde radi taj model. Dakle, proizvodni sistem banke ili fabrike ne smeju da stanu kada spoljni servis padne na par sati - ističe Marko Čadež.

Kako kaže, ne postoji AI suverenitet ako ne znamo gde se nalaze kritični podaci, ko ih obrađuje i na kakvoj infrastrukturi rade.

- Javni sektor je već preselio podatke u suvereni klaud, a privredu tek čeka velika migracija. Naša uloga jeste da budemo most u toj migraciji, da pomognemo kompanije da regulativu prevedemo na jezik poslovanja i da pokušamo da utičemo na propise, na to kakvi će se propisi u budućnosti donositi i da obezbedimo da naše firme mogu da budu konkurentne na evropskom tržištu - ukazao je predsednik PKS.

Digitalni suverenitet

Potpredsednik kompanije Nextcloud GmbH iz Frankfurta Oliver Blind-Galtis objašnjava digitalni suverenitet kao stepen kontrole koju institucija, organizacija, država ili pojedinac ima nad podacima koje prikuplja, skladišti i obrađuje, bilo da se oni nalaze na lokalnim serverima ili u klaudu.

- Naš stav je da se digitalni suverenitet može postići samo korišćenjem softvera otvorenog koda na nezavisnoj infrastrukturi kojom upravljaju evropske organizacije - rekao je on.

1/10 Vidi galeriju Konferencije "Srbija Cloud Conference - Suverena cloud infrastruktura“, Foto: Boban Ristić PKS

Konferencija je okupila predstavnike državnih institucija, regulatornih tela, akademske zajednice i privrede, koji su razgovarali o suverenoj klaud infrastrukturi u regulisanim sektorima Srbije i EU regulatornom okviru za klaud u funkciji u funkciji jačanja konkurentske prednosti srpskih IT kompanija.

Klaud infrastruktura predstavlja skup svih hardverskih i softverskih resursa koji omogućavaju računarske usluge putem interneta. Umesto da kompanija ili pojedinac kupuje, instalira i održava sopstvene fizičke servere i opremu u svojoj zgradi, oni zakupljuju te resurse od provajdera.