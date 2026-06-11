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Gorana Radovanović, direktorka kompanije "Codekido Engineering" iz Niša, izabrana je za inženjerku godine u Srbiji za 2026, saopšteno je na proglašenju u Privrednoj komori Srbije, koje je, uz kompaniju "Simens Srbija", pokrovitelj ove inicijative.

Odluku o izboru inženjerke godine doneo je žiri koji su činili predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola, kao i predstavnici organizatora i partnera i kandidatkinje među sobom.

- Mnogo sam srećna što nosim ovu titulu, posvećujem nagradu svim inženjerkama, a i onim ljudima koji čvrsto stoje uz nas inženjerke. Mladima bih poručila da veruju u sebe i da je samo potrebno da budete dovoljno inadžija i da kažete "ma sve ima da može", stvarno sve može - rekla je Gorana Radovanović za Kurir Biznis, ne krijući radost što je baš ona, od 10 finalistkinja, ponela titulu inženjerke godine za 2026. godinu.

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Gorana Radovanović, pobednica konkursa "Inženjerka godine" Foto: Kurir/Slavica Čolić

Gorana je master inženjerka elektrotehnike i računarstva, a trenutno pohađa doktorske studije na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na kojem je završila i prethodne studije.

Uspešna preduzetnica

Ova mlada preduzetnica osnovala je kompaniju "Codekido Engineering", koja posluje u Nišu i Ljubljani, a pokrenula je i dva uspešna startapa - "Nerbit", koji je predstavljen na Veb samitu u Lisabonu kao jedan od nekoliko startapova iz Srbije, kao i startap "Slavica", softver za pronalaženje dostupnih stolova u restoranima i kafićima u Srbiji.

Njena prvobitna želja bile su studije nuklearne fizike, ali se u poslednjem času odlučila za sadašnju struku i nije zažalila. Goraninu karijeru obeležavaju inženjerska izvrsnost, liderstvo, preduzetništvo i snažna posvećenost zajednici.

FINALISTKINJE KONKURSA


Pored Gorane Radovanović, u finalu inicijative za inženjerku godine bilo je još devet kandidatkinja, i to:
Aleksandra Arsenijević, vodeća razvojna inženjerka u kompaniji "Robert Bosch"
Gordana Vasojević, viša menadžerka za zaštitu na radu, zaštitu životne sredine i održivost u "MTU Maintenance Serbia"
Dragana Živić, viša analitičarka podataka za lanac snabdevanja u kompaniji "Nelt"
Jovana Kljajić, menadžerka sistema kvaliteta i tim lider za rizike i audit u "Idea marketima"
Vanja Kovačić, vodeća inženjerka za objekte visokogradnje i upravljanje projektima na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu
Marija Milošević, asistentkinja na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu
Jasmina Naumov, odgovorni izvođač radova i menadžerka projekata u Rasini
Anđelija Stojanović, inženjerka automatike u ICCE
Dr Milena Terzić, viša naučna saradnica na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Raste procenat žena inženjera

Zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović rekao je da je na ovogodišnjem takmičenju bilo 50 kandidatkinja i da je žiri studiozno procenio kandidate kako bi izabrao pobednicu, kao i da je za ove četiri godine, koliko postoji ova inicijativa u Srbiji, bilo prijavljenih ukupno 220 žena koje su u inženjerstvu.

-Srbija kao postsocijalistička zemlja može da se pohvali činjenicom da je procenat žena inženjera u kompanijama i na fakultetima na nivou najboljeg evropskog proseka, a možda čak i bolji. Posebno u oblasti IT, čini mi se da smo tu i ispred - rekao je Vesović.

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