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Gorana Radovanović, direktorka kompanije "Codekido Engineering" iz Niša, izabrana je za inženjerku godine u Srbiji za 2026, saopšteno je na proglašenju u Privrednoj komori Srbije, koje je, uz kompaniju "Simens Srbija", pokrovitelj ove inicijative.

Odluku o izboru inženjerke godine doneo je žiri koji su činili predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola, kao i predstavnici organizatora i partnera i kandidatkinje među sobom.

- Mnogo sam srećna što nosim ovu titulu, posvećujem nagradu svim inženjerkama, a i onim ljudima koji čvrsto stoje uz nas inženjerke. Mladima bih poručila da veruju u sebe i da je samo potrebno da budete dovoljno inadžija i da kažete "ma sve ima da može", stvarno sve može - rekla je Gorana Radovanović za Kurir Biznis, ne krijući radost što je baš ona, od 10 finalistkinja, ponela titulu inženjerke godine za 2026. godinu.

Gorana Radovanović, pobednica konkursa "Inženjerka godine" Foto: Kurir/Slavica Čolić

Gorana je master inženjerka elektrotehnike i računarstva, a trenutno pohađa doktorske studije na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na kojem je završila i prethodne studije.

Uspešna preduzetnica

Ova mlada preduzetnica osnovala je kompaniju "Codekido Engineering", koja posluje u Nišu i Ljubljani, a pokrenula je i dva uspešna startapa - "Nerbit", koji je predstavljen na Veb samitu u Lisabonu kao jedan od nekoliko startapova iz Srbije, kao i startap "Slavica", softver za pronalaženje dostupnih stolova u restoranima i kafićima u Srbiji.

Njena prvobitna želja bile su studije nuklearne fizike, ali se u poslednjem času odlučila za sadašnju struku i nije zažalila. Goraninu karijeru obeležavaju inženjerska izvrsnost, liderstvo, preduzetništvo i snažna posvećenost zajednici.

FINALISTKINJE KONKURSA

Pored Gorane Radovanović, u finalu inicijative za inženjerku godine bilo je još devet kandidatkinja, i to:

Aleksandra Arsenijević, vodeća razvojna inženjerka u kompaniji "Robert Bosch"

Gordana Vasojević, viša menadžerka za zaštitu na radu, zaštitu životne sredine i održivost u "MTU Maintenance Serbia"

Dragana Živić, viša analitičarka podataka za lanac snabdevanja u kompaniji "Nelt"

Jovana Kljajić, menadžerka sistema kvaliteta i tim lider za rizike i audit u "Idea marketima"

Vanja Kovačić, vodeća inženjerka za objekte visokogradnje i upravljanje projektima na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu

Marija Milošević, asistentkinja na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu

Jasmina Naumov, odgovorni izvođač radova i menadžerka projekata u Rasini

Anđelija Stojanović, inženjerka automatike u ICCE

Dr Milena Terzić, viša naučna saradnica na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Raste procenat žena inženjera

Zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović rekao je da je na ovogodišnjem takmičenju bilo 50 kandidatkinja i da je žiri studiozno procenio kandidate kako bi izabrao pobednicu, kao i da je za ove četiri godine, koliko postoji ova inicijativa u Srbiji, bilo prijavljenih ukupno 220 žena koje su u inženjerstvu.