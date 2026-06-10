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Ova dvadesetosmogodišnja mlada preduzetnica osnovala je kompaniju "Codekido Engineering" koja posluje u Nišu i Ljubljani, a u njoj radi na poslovima direktorke i DevSecOps (Development, Security & Operations) inženjerke.

Gorana je master inženjerka elektrotehnike i računarstva, a trenutno pohađa doktorske studije na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na kojem je završila i prethodne studije.

Njena prvobitna želja bile su studije nuklearne fizike, ali se u poslednjem času odlučila za sadašnju struku i nije zažalila. Njenu karijeru obeležavaju inženjerska izvrsnost, liderstvo, preduzetništvo i snažna posvećenost zajednici.

Kompaniju "Codekido" koja se bavi razvojem rešenja iz oblasti DevOps-a, cloud infrastrukture i sajber bezbednosti, uspešno vodi u Srbiji i Sloveniji, vodeći timove na kompleksnim međunarodnim projektima.

Osnovala dva uspešna startapa

Osim toga, Gorana je osnovala startap "Nerbit", koji je predstavljen na Web Summitu u Lisabonu kao jedan od nekoliko startapa iz Srbije, što za nju predstavlja jednu od najznačajnijih potvrda da znanje, rad i vizija iz našeg regiona mogu biti prepoznati na globalnoj tehnološkoj sceni.

Takođe, pokrenula je i "Slavicu", softver za pronalaženje dostupnih stolova u restoranima i kafićima u Srbiji, koji je ujedno i dokaz koliko mladi ljudi uz dobru organizaciju, praksu i mentorstvo mogu da izgrade ozbiljan proizvod.

Dobitnica je više priznanja za akademski uspeh, talenat, liderstvo i doprinos zajednici, uključujući nagradu za postignuti uspeh na Elektronskom fakultetu, priznanja grada Leskovca, Kancelarije za mlade, priznanja za doprinos podršci ženskom inženjerstvu, kao i priznanja Business Women Leader za 2024.

Otvra vrata drugima

- Svojim najvećim uspehom smatram što kroz svoj rad otvaram vrata drugima. Kroz kompaniju svake godine stipendiramo tri mlade osobe za razvoj karijere u oblasti sajber bezbednosti, a kroz organizaciju i podršku konferencijama u oblasti sajber bezbednosti za studente i srednjoškolce aktivno radim na tome da inženjerstvo približim mladima i pokažem da znanje, hrabrost i rad mogu da promene i karijeru i zajednicu. Dobar primer je i CyberTech konferencija koju poslednje dve godine organizujemo u Nišu, a samo prošle godine imali smo 200 učesnika - kaže Gorana i poručuje mladim ženama da imaju pravo da budu ambiciozne, vidljive i uspešne.

1/4 Vidi galeriju Gorana Radovanović iz Niša u Privrednoj komori Srbije proglašena za "Inženjerku godine" za 2026. godinu Foto: Kurir/Slavica Čolić

Ona dodaje da inženjerstvo nije zatvoren svet, već prostor u kojem mogu da stvaraju, vode i ostave trag.