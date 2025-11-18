Proglašeno 10 finalistkinja za „Inženjerku godine“ u Srbiji: One su primer i inspiracija mladim ženama
Jedna od njih u novembru će biti proglašena inženjerkom za 2025.
Ova inicijativa se po treći put realizuje u Srbiji sa ciljem da se javnosti predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladima, posebno učenicama u srednjim školama, koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja.
Finalistkinje izbora za najinspirativniju ženu su:
- Dr Ivana Vasiljević, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, docentkinja
- Omerka Živković, Dr. Oetker, menadžerka proizvodnje i LEAN menadžerka
- Dr Marija Ivanović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docentkinja
- Anita Ilić, Aura, menadžerka razvoja novih proizvoda
- Živana Luković, Agencija za upravljanje lukama, viša stručna saradnica
- Kamala Mujezinović Šantić, New Energy Solutions, rukovodilac Sektora za razvoj projekata
- Tijana Posrkača, Robert Bosch, planer proizvodnje
- Dušana Topalski, Profectum Novi Sad, osnivačica i vlasnica arhitektonskog biroa
- Dr Branislava Šandrih Todorović, NLB DigIT, vođa tima naučnika za podatke
- Marija Šekler, Saga, arhitekta tehnoloških rešenja.
U fokusu ovog izbora nisu inženjerska dostignuća kandidatkinja, već njihov potencijal da budu primer i inspiracija mladim ženama prilikom odabira budućeg zanimanja.
Ključni kriterijum u odabiru ovih 10 finalistkinja bila je raznolikost i namera da se javnosti u Srbiji predstavi bogat spektar različitih inženjerskih i obrazovnih profila, karijernih razvoja (proizvodnja, istraživanje i obrazovanje) i dodatnih faktora kao što su: radno iskustvo, veličina organizacije, regionalna zastupljenost itd.
Detaljnije informacije o ovoj inicijativi kao i biografije finalistkinja dostupne su na veb-sajtu www.inzenjerka-godine.rs. O tome ko će među 10 finalistkinja poneti nagradu „Inženjerka godine“ odlučivaće žiri sastavljen iz četiri grupe članova (kandidatkinje među sobom, predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola, predstavnici organizatora i partnera).
Svečano proglašenje „Inženjerke godine“ biće održano 20. novembra u Beogradu.
Inicijativa se zahvaljuje partnerima i pokroviteljima (Privrednoj komori Srbije, kompanijama Simens i Comtrade) za podršku u realizaciji ovogodišnjeg izbora.
BiznisKurir.rs