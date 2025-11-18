Slušaj vest

Jedna od njih u novembru će biti proglašena inženjerkom za 2025.

Ova inicijativa se po treći put realizuje u Srbiji sa ciljem da se javnosti predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladima, posebno učenicama u srednjim školama, koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja.

Finalistkinje izbora za najinspirativniju ženu su:

- Dr Ivana Vasiljević, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, docentkinja

- Omerka Živković, Dr. Oetker, menadžerka proizvodnje i LEAN menadžerka

- Dr Marija Ivanović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docentkinja

- Anita Ilić, Aura, menadžerka razvoja novih proizvoda

- Živana Luković, Agencija za upravljanje lukama, viša stručna saradnica

- Kamala Mujezinović Šantić, New Energy Solutions, rukovodilac Sektora za razvoj projekata

- Tijana Posrkača, Robert Bosch, planer proizvodnje

- Dušana Topalski, Profectum Novi Sad, osnivačica i vlasnica arhitektonskog biroa

- Dr Branislava Šandrih Todorović, NLB DigIT, vođa tima naučnika za podatke

- Marija Šekler, Saga, arhitekta tehnoloških rešenja.

U fokusu ovog izbora nisu inženjerska dostignuća kandidatkinja, već njihov potencijal da budu primer i inspiracija mladim ženama prilikom odabira budućeg zanimanja.

Ključni kriterijum u odabiru ovih 10 finalistkinja bila je raznolikost i namera da se javnosti u Srbiji predstavi bogat spektar različitih inženjerskih i obrazovnih profila, karijernih razvoja (proizvodnja, istraživanje i obrazovanje) i dodatnih faktora kao što su: radno iskustvo, veličina organizacije, regionalna zastupljenost itd.

Detaljnije informacije o ovoj inicijativi kao i biografije finalistkinja dostupne su na veb-sajtu www.inzenjerka-godine.rs. O tome ko će među 10 finalistkinja poneti nagradu „Inženjerka godine“ odlučivaće žiri sastavljen iz četiri grupe članova (kandidatkinje među sobom, predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola, predstavnici organizatora i partnera).

Svečano proglašenje „Inženjerke godine“ biće održano 20. novembra u Beogradu.

Inicijativa se zahvaljuje partnerima i pokroviteljima (Privrednoj komori Srbije, kompanijama Simens i Comtrade) za podršku u realizaciji ovogodišnjeg izbora.