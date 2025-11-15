Slušaj vest

Potpredsednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak predstavio je privredne potencijale Srbije na jednom od najvećih kineskih foruma u okviru projekta „Pojas i put“ koji je održan u kineskom gradu Čengduu.

Na forumu posvećenom „Dijalogu sa ekonomijama Evrope“ Bošnjak je prezentovao trenutne ekonomske prioritete i potencijale privrede Srbije za saradnju sa kineskim partnerima. Učesnike foruma upoznao je i sa investicionim mogućnostima i specifičnim sektorima koji su otvoreni za kineske tehnologije i zajedničke projekte. Prezentacije su doprinele vidljivosti Srbije i spremnosti da aktivno gradi nove modele saradnje s poslovnim zajednicama sveta.

Foto: Privredna Komora Srbije

Potencijale su predstavili i predstavnici Poljske, Mađarske, Slovačke, Slovenije i Hrvatske.

Forum je organizovao China Economic Cooperation Center u saradnji sa Kancelarijom za spoljne poslove Grada Čengdua, sa ciljem jačanja ekonomskog povezivanja i unapređenja poslovne saradnje između Kine i država učesnica.

Skup je okupio predstavnike državnih institucija, privrednih komora i poslovnih zajednica Kine i evropskih zemalja. Predstavljeni su i investicioni potencijali Čengdua, glavnog grada kineske pokrajine Sečuan, na čijem području živi više od 10 miliona stanovnika.

Foto: Privredna Komora Srbije

Biznis Kurir

