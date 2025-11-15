Slušaj vest

Na internet oglasnicima i second-hand platformama poput eBaya i Vinteda razvio se neobičan, ali vrlo profitabilan trend: prodaja praznih papirnatih vrećica i kutija poznatih modnih brendova. Dior, Gucci, Louis Vuitton ili Saint Laurent, kese koje kupci dobijaju besplatno u butikima danas se prodaju za stotine eura.

Trend je stigao i u Hrvatsku. Iako su cene niže nego u inostranstvu, domaći oglasnici već su preplavljeni “markiranim” papirnim kesama. Na primer, na Vintedu se prodaje originalna Saint Laurent vrećica od kvalitetnog papira sa luksuznim finišem i jasno otisnutim YSL logom. Prodavac napominje da je vrećica “malo poderana na dnu”, pa se “povoljno” nudi za 25 eura.

Tri ukrasne Dior kese koštaju 38 eura, dok se manja može kupiti za pet eura. Paket originalne Pandora ambalaže, koji uključuje veću vrećicu, kutiju za nakit i zaštitni papir sa logom, prodaje se za osam eura, isto koliko i manja Louis Vuitton vrećica.

Cena ambalaže dostiže stotine dolara

Najveća ponuda i dalje je na eBayu, američkoj platformi za e-trgovinu. Samo Diorove kese dostupne su na čak devet stranica, po cenama od pet do 200 dolara. Guccijeve kese se prodaju po cenama između osam i 198 dolara, dok prazna kutija za cipele istog brenda može dostići i 225 dolara.

Luksuz nije rezervisan samo za dizajnerske brendove. Na eBayu se prodaju i prazne kutije za patike, najčešće Nike i Adidas. Rekorder je prodavac koji nudi 40 praznih Nike kutija za 327 dolara. Obična Adidas kutija košta 14 dolara, dok se kutija za Yeezy Boost 700 prodaje za oko 20 eura, a neki prodavci traže i do 180 dolara za istu kutiju.

Na eBayu se mogu pronaći i vintage kartonske kutije sa istorijskom vrednošću. Na primer, Adidas Mexicana kutija lansirana povodom Olimpijskih igara u Ciudad de Méxicu 1968. prodaje se za 95 dolara, iako joj se karton na jednoj strani već raspada.

Zašto ljudi kupuju prazne kese?

Kupovina ambalaže poznatih brendova nije nova pojava. Još 2010-ih azijski mediji su izveštavali o mladima koji kupuju i prodaju papirne kese luksuznih brendova. Razlozi su različiti: neki žele da ostave utisak luksuza i pokažu da mogu da priušte skupe proizvode, drugi su kolekcionari ili entuzijasti koji u vrećicama vide dodatnu vrednost, a sve više ih i kreativci koriste za pravljenje modnih torbica.