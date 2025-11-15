Slušaj vest

Ministarka energetike Dubravka Đedović izjavila je da je američka administracija jasno zatražila izlazak ruskih vlasnika iz Naftne industrije Srbije (NIS), uz veoma kratak rok, što predstavlja veliki izazov za državu. Kako je navela, za sada nije dobijeno produženje koje bi omogućilo normalno poslovanje kompanije.

- Po prvi put je američka administracija jasno nedvosmisleno rekla da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, tačnije da zahteva izlazak ruskih vlasnika iz NIS-a. Ono što je posebno teško za nas je da nismo dobili ni dan da Naftna industrija Srbije može da nastavi da radi, a građani shvatate da je nemoguće da se promeni vlasništvo za 7 ili 8 dana - rekla je ona.

Foto: Promo

Vanredna sednica Vlade zakazana je za sutra u 12 časova, a ministarka je istakla da je NIS od vitalnog značaja za državu i da se intenzivno radi na zaštiti interesa Srbije i građana.

- U narednim danima nas čekaju možda i neke od najtežih odluka u našoj istoriji. Ono čega su građani svesni je da sankcije traju već 36 dana, od 9. oktobra, ali da oni nisu osetili ništa. I to je zahvaljujući dobroj pripremljenosti države. Sutra posle sednice Vlade ćemo imati više informacija, i ja se iskreno nadam da ćemo biti jedinstveni po ovom pitanju, da bi zaštitili interese naše zemlje i građana. Takođe, danonoćno radimo, nastavićemo da se borimo, i zaštitićemo našu zemlju, jer vi ne smete da trpite - rekla je ona.

Ministarka se zahvalila građanima na razumevanju i poručila da će Vlada preduzeti sve mere kako bi osigurala stabilnost i kontinuitet poslovanja NIS-a.