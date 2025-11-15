Slušaj vest

U restoranu Pa Jit, u provinciji Nakhon Pathom, oko 30 kilometara od Bangkoka, ribe nisu samo na jelovniku, one slobodno plivaju i po hodnicima, dodirujući noge gostiju ispod stolova, a niko se ne žali.

Ovaj porodični restoran postao je prava atrakcija otkako se reka Tha Chin pre 11 dana izlila iz korita, prenosi AP.

Prvo su prostorije preplavile ribe, a zatim je usledio talas posetilaca sa fotoaparatima. Sada je restoran uvek pun, sa oko 60 gostiju koji istovremeno uživaju u obroku.

Porodice ručaju dok se deca igraju sa ribama koje im plivaju oko nogu. Osoblje, obučen u čizme, donosi činije sa ribljom supom i nudlama sa piletinom od stola do stola, dok gosti fotografišu ili bacaju hranu ribama, posmatrajući njihovu borbu za zalogaj.

Prema rečima vlasnice Pornkamol Prangprempre, restoran Pa Jit postoji više od 30 godina, a poslednja poplava dogodila se pre četiri godine.

- Isprva sam mislila da neće biti nijednog gosta - rekla je ona, dodajući da su sada prihodi udvostručeni i da posao cveta od trenutka poplave.

Očekuje se da će restoran biti pod vodom još nekoliko nedelja, jer visoke plime i kraj monsunske sezone održavaju nivo reke. Kada se voda povuče, vlasnica će konačno odahnuti, ali priznaje da će joj nedostajati ribe i ekonomski „bum“ koji one donose.

Iako poplave donose neobičnu korist restoranu Pa Jit, mnogi drugi delovi Tajlanda trpe štetu. Od kraja jula, 12 osoba je izgubilo život, a dve se vode kao nestale, prema podacima Odeljenja za prevenciju i ublažavanje posledica katastrofa.

Danas je saopšteno da je više od 480.000 ljudi u 13 provincija, posebno na severu i u centralnim oblastima, pogođeno poplavama.