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Naftna industrija Srbije podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije.

Postojeća licenca za rad Naftnoj industriji Srbije koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) pri Ministarstvu finansija SAD, ističe 31. jula.

Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom "Gaspromnjeft" o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. Ta dozvola, takođe, ističe 31. jula.

Prema saznanjima sada se očekuje odluka američkog Ministarstva finansija o novom zahtevu NIS-a za nastavak rada.

Kurir/RTS

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