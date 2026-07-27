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Evropska organizacija za nuklearna istraživanja (CERN), jedna od najznačajnijih naučnoistraživačkih institucija na svetu, potpisala je danas Ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, gde će po prvi put nastupiti kao zvanični međunarodni učesnik sa sopstvenim izložbenim prostorom.

Ugovor su potpisali ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije "EXPO 2027" d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i komesarka sekcije Evropske organizacije za nuklearna istraživanja za Ekspo 2027 Beograd Ursula Basler.

Lazarević je istakla da je učešće CERN-a veliko priznanje za Srbiju i potvrda značaja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

- Velika je čast što će jedna tako ugledna i prestižna naučna organizacija biti sa nama naredne godine u Beogradu. Srbiju i CERN povezuju duge i snažne veze koje sežu još do 1954. godine, kada je tadašnja Jugoslavija bila jedna od zemalja osnivača ove organizacije. Danas, kao punopravna članica CERN-a, Srbija ima svoje istraživače, naučnike, inženjere i studente koji ravnopravno učestvuju u najznačajnijim naučnim projektima sveta - rekla je Lazarević.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Ona je naglasila da će paviljon CERN-a omogućiti milionima posetilaca da na pristupačan način otkriju svet savremene nauke i razumeju koliko su naučna otkrića važna za budućnost čovečanstva.

- Posebno nas raduje što će CERN kroz svoje učešće pokazati da su kreativnost, mašta i igra neodvojivi deo naučnog procesa i da upravo radoznalost predstavlja pokretač najvećih otkrića - dodala je Lazarević.

Direktor kompanije "EXPO 2027" d.o.o. Beograd Danilo Jerinić ocenio je da učešće CERN-a predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u pripremama za izložbu.

- Zaista mi je veliko zadovoljstvo što danas potpisujemo Ugovor o učešću sa CERN-om, jednom od najuglednijih naučnih institucija na svetu i simbolom međunarodne saradnje, znanja i inovacija. Za Ekspo 2027 Beograd ovo je mnogo više od dolaska još jednog učesnika. Prisustvo CERN-a snažna je potvrda da će se naredne godine u Beogradu predstaviti institucije koje oblikuju budućnost čovečanstva - rekao je Jerinić.

On je podsetio da CERN već više od sedam decenija okuplja najbolje svetske naučnike u zajedničkoj misiji pomeranja granica ljudskog znanja, ali i razvoja tehnologija koje su danas deo svakodnevnog života.

- Ugovor koji smo danas potpisali predstavlja strateški korak i za CERN i za Republiku Srbiju, i za Ekspo 2027. Želimo da nakon izložbe ostavimo trajno nasleđe i inspirišemo što veći broj mladih ljudi da se opredele za nauku, istraživanja i inovacije, jer upravo oni predstavljaju budućnost svakog društva - poručio je Jerinić.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Komesarka sekcije CERN-a za Ekspo 2027 Beograd Ursula Basler istakla je da je organizaciji koju predstavlja posebno zadovoljstvo što će prvi put učestvovati na jednoj Ekspo izložbi kao zvanični učesnik.

- Za CERN je ovo velika prilika i značajan korak. Tema 'Igra(j) za čovečanstvo' veoma je bliska onome što naučnici svakodnevno rade. U nauci uvek postoji element igre, radoznalosti i istraživanja koji vodi ka novim otkrićima i inovacijama. Upravo to želimo da predstavimo posetiocima kroz naš paviljon - rekla je Basler.

Ona je dodala da će izložbena postavka CERN-a približiti složene naučne teme širokoj publici i pokazati kako međunarodna saradnja, znanje i zajednički rad doprinose razvoju čovečanstva.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, uz učešće više od 140 zemalja, međunarodnih organizacija i kompanija iz celog sveta. Pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, izložba će tokom 93 dana okupiti milione posetilaca i predstaviti najinovativnije ideje, dostignuća i rešenja koja oblikuju budućnost.