U Srbiji je prosečna zarada (bruto) obračunata za jul iznosila 167.402 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 121.346 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.
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- Prosečna bruto zarada u Srbiji za jul iznosila je 167.402 dinara, a neto 121.346 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku.
- U periodu januar-jul 2026. zarade su porasle 11,3 odsto nominalno i 8,4 odsto realno u bruto iznosu, dok je neto rast bio 11,4 odsto nominalno i 8,5 odsto realno.
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Rast bruto zarada u periodu januar-jul 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,3 odsto nominalno odnosno 8,4 odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,4 odsto nominalno, odnosno za 8,5 odsto realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2026. godine, nominalno je veća 11,1 odsto, a realno za 9,0 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,3 odsto odnosno za 9,2 odsto realno.
Medijalna neto zarada za jul 2026. godine iznosila je 95.036 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Biznis Kurir/RTS
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