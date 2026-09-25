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Kako navodi NDR, u Šlezvig-Holštajnu u poslednje vreme sve češće dolazi do slučajeva točenja goriva bez plaćanja. Vozači nakon točenja jednostavno odvezu automobil i tako izbegnu plaćanje goriva. Prema NDR-u, pouzdani podaci o razmerama ove pojave još nisu dostupni, ali pojedine benzinske stanice već reaguju.

Najveći nemački lanac benzinskih stanica Aral objavio je na Instagramu:

"Od 20 časova: Zbog trenutno povećanog broja krađa goriva, molimo vas da pre točenja goriva zatražite otključavanje aparata za točenje.“

Kompanija se, kako navodi NDR, nije izjasnila o učestalosti ovakvih krađa. Ipak, svi slučajevi krađe goriva pri kojima vozači odu bez plaćanja prijavljuju se policiji.

Bezbednosne mere pritom ne pogađaju samo počinioce krađa. Na pojedinim benzinskim stanicama svi kupci moraju da računaju na dodatno vreme, jer pre točenja moraju da odu do objekta benzinske stanice i zatraže otključavanje aparata za točenje. Razlog je, kako se navodi, mali broj ljudi koji gorivo natoče, a zatim ne plate.

U Kilu se noću gase pojedine pumpe

I lokalni operater benzinske stanice u Kilu beleži porast krađa goriva. Zbog toga se tokom noći više ne omogućava točenje na slabije osvetljenim točilicama koje se nalaze dalje od objekta benzinske stanice.

Operater navodi da se posebno često kradu manje količine goriva.

Policija u Kilu ističe da količina natočenog goriva nije odlučujuća. Portparolka policije poručila je:

"Nije reč o tome kolika je količina. Sama namera već je kažnjiva.“

Policija takve slučajeve opisuje kao "klasičnu prevaru pri točenju goriva“ i po pravilu pokreće istragu. Budući da je veliki broj benzinskih stanica opremljen video-nadzorom, počinioci, prema navodima policije, nemaju velike šanse da izbegnu otkrivanje.

Moguće poreske mere tek od oktobra

Ostaje otvoreno pitanje da li bi novi popust na gorivo mogao da utiče na ovu situaciju. Prema najnovijim planovima, od oktobra bi ponovo trebalo da dođe do smanjenja energetskog poreza na goriva.

Ipak, prema stručnjacima, efekat te mere mogao bi biti mali. Razmatra se i moguća gornja granica cene goriva od 2027. godine.