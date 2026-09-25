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Pošta Srbije obaveštava građane da 25. septembar nije krajnji rok za podizanje novčane naknade od 6.000 dinara. Ovaj datum označava kraj najavljene raspodele isplate, a ne poslednji dan za podizanje novca. Građani koji sredstva ne podignu do ovog datuma moći će da ih podignu i naknadno, u skladu sa rokovima predviđenim za isplatu.

Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju rok od godinu dana od datuma uplate, dok nosioci prava iz Akcionarskog fonda nemaju vremensko ograničenje za podizanje novca.

- Nema razloga za stvaranje gužvi na šalterima, niti potrebe da građani novac podižu isključivo do 25. septembra - poručili su u saopštenju.

Podsetimo, 23. septembra je počeo drugi talas isplate jednokratne državne pomoći u iznosu od 6.000 dinara. Novac je uplaćen građanima koji su svoje pravo ostvarili prijavom putem portala Uprave za trezor.

Građanima koji nemaju aktivan račun u Banci Poštanska štedionica automatski je otvoren poseban namenski račun za isplatu pomoći.

Provera statusa prijave, kao i podnošenje reklamacija u vezi sa isplatom novčane pomoći, omogućeni su do 7. septembra 2027. godine.

Kako da proverite status uplate od 6.000 dinara?

Status svoje uplate možete proveriti na zvaničnom portalu Uprave za trezor, i to u tri koraka:

Otvorite portal idp.trezor.gov.rs.

Izaberite opciju "Provera statusa prijave".

Unesite svoj JMBG i broj važeće lične karte.

Sstem će prikazati status uplate, na primer "Spreman za plaćanje" ili "Uplata obavljena", kao i tačan naziv banke u kojoj se novac nalazi.