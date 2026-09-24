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Juče je počeo drugi talas isplate jednokratne državne pomoći u iznosu od 6.000 dinara. Novac će biti uplaćen građanima koji su svoje pravo ostvarili prijavom putem portala Uprave za trezor.

Građanima koji nemaju aktivan račun u Banci Poštanska štedionica automatski se otvara poseban namenski račun za isplatu pomoći. Isplata će biti nastavljena 24. i 25. septembra.

Prijava za novčanu pomoć završena je 21. septembra u ponoć. Provera statusa prijave, kao i podnošenje reklamacija u vezi sa isplatom novčane pomoći, omogućeni su do 7. septembra 2027. godine.

Kako da proverite status uplate od 6.000 dinara?

Status svoje uplate možete proveriti na zvaničnom portalu Uprave za trezor, i to u tri koraka:

Otvorite portal idp.trezor.gov.rs .

. Izaberite opciju "Provera statusa prijave" .

. Unesite svoj JMBG i broj važeće lične karte.

Sstem će prikazati status uplate, na primer "Spreman za plaćanje" ili "Uplata obavljena", kao i tačan naziv banke u kojoj se novac nalazi.

Foto: idp.trezor.gov.rs/printscreen

Podsetimo, 22. septembra je počela isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Ukupno je realizovano oko 5,4 miliona isplata.

- Već prvog dana realizovano je 5.402.530 isplata, od čega više od 4,9 miliona preko Banke Poštanska štedionica - naveo je ministar finansija u tehničkom mandaru Siniša Mali.

Kada se govori o kategorijama koje su isplaćene prvog dana, dodao je, reč je o oko 4,8 miliona lica koja su stekla status nosioca prava iz Akcionarskog fonda, a u tom broju se nalaze i preminuli, za koje novac pripada njihovim zakonskim naslednicima.

Do kada može da se podigne 6.000 dinara?

Foto: Kurir

Građanima koji nemaju račun u banci predviđen za isplatu pomoći otvaraju se namenski računi u Banci Poštanska štedionica.

Ukoliko se novac građanima isplaćuje iz Akcionarskog fonda, ne postoji rok za njegovo podizanje.

Građanima koji nemaju pravo na isplatu novca iz Akcionarskog fonda, pomoć od 6.000 dinara isplaćuje se iz budžeta, a taj novac moći će da podignu u narednih godinu dana.

Pravo na isplatu novčane pomoći od 6.000 dinara imaju i naslednici preminulih građana koji su imali besplatne akcije.