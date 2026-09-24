Slušaj vest

Skuplji deterdženti za pranje veša koji se prodaju na tržištu Srbije sadrže gips, što za posledicu ima česte kvarove veš-mašina, saznaje Kurir od servisera iz Loznice.

U pojedinim slučajevima šteta na mašini je tolika da se ljudima ne isplati da je popravljaju, pa im majstori savetuju da kupe novu.

Čitateljka Kurira od koje smo saznali za ovaj problem kaže da je za ovu prevaru saznala od majstora.

- Pokvarila mi se veš-mašina i majstor mi je rekao da mi se ne isplati da je popravljam i da je bolje da kupim novu. Posavetovao me je i da, kada kupim novu mašinu, deterdžent nikako ne stavljam u pregradu namenjenu za to, već direktno u bubanj. Kad sam upitala zašto, rekao mi je da u skuplje deterdžente dodaju gips, od koga se mašine često kvare. Nisam mogla da verujem svojim ušima. Zar je moguće da su proizvođači toliko alavi da su spremni da ljudima uništavaju veš-mašine zarad ličnog bogaćenja - kaže naša sagovornica iz jednog lozničkog sela.

Nekad nema popravke

Kako bismo proverili ovu informaciju, obratili smo se jednom servisu za popravku bele tehnike u Loznici, gde smo dobili potvrdu informacije o gipsu u deterdžentu za veš.

- U skuplji prašak za veš dodaju gips da dobiju na težini, pa kada ga naspeš u posudu, on hoće da začepi crevo i da zapekne, a onda nastaje haos u mašini. Dešavalo nam se na terenu da se mašina zabetonirala od praška. I to je baš čest problem s kojim se suočavamo - kaže za Kurir Biznis D. M., majstor za belu tehniku iz Loznice.

On dodaje da se u nekim slučajevima mogu zameniti delovi gume na veš-mašini koji su zapekli od deterdženta, ali u nekim drastičnijima se popravka i ne isplati.

- Sve zavisi u kojoj meri se to desi. Ako nije toliko strašno, zamene se ti delovi gume, ali nekad se popravka i ne isplati. Zato i savetujemo svojim mušterijama da prašak sipaju direktno u bubanj - kaže naš sagovornik.

U BEOGRADU NEMA SLIČNIH PROBLEMA

Kako bismo proverili da li se i u glavnom gradu veš-mašine kvare zbog gipsa u deterdžentu, pozvali smo servis bele tehnike "Beograd", gde nam je majstor Gojko Mihajlović rekao da se na terenu nije suočavao s tim problemom. - Nisam imao takve situacije. I ne verujem da neko stavlja gips u deterdžent. To se deterdžent sam od sebe stvrdne - rekao nam je majstor Mihajlović iz Rakovice.

Potrošači se nisu žalili

S druge strane, Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, ističe da ta organizacija nije dobila prijave da u deterdžentu za veš ima gipsa i tvrdi da je veoma neodgovorno to tvrditi.

Zoran Nikolić, potpredsednik NOPS-a Foto: Privatna Arhiva

- Nismo dobili nijednu prijavu za prisustvo gipsa u deterdžentu za veš, a nismo radili ni analize deterdženata na našem tržištu. To su gluposti. Druga stvar je prepakivanje, ali to nisu pravi, već lažni proizvodi. Mi smo imali garaže u kojima su prepakivali "arijel", ali to je lažni proizvod. Savet potrošačima je da takve proizvode kupuju u registrovanim objektima, a ne na haubama automobila i u garažama - ističe Nikolić.

On ima objašnjenje i zašto se dešava grupisanje deterdženta u veš-mašini.