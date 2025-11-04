Slušaj vest

U tekstu novinarke Dore Koretić za "Jutarnji list" serviseri su govorili o beloj tehnici i u koje brendove je najbolje investirati, a koje bi možda bilo bolje da se izbegnu.

- Znate, na kraju se sve svodi na to da gledate uređaje koji imaju garanciju od pet godina - iskren je jedan serviser bele tehnike. Pozvala sam ga nakon što sam čula priču prijateljice koja je nedavno morala da kupi novu veš-mašinu.

Pristupila je tom zadatku kao da bira novi bubreg. Prvo je analizirala ponudu u prodavnicama i njihove cene. Zatim je odredila maksimalan iznos koji je spremna da potroši. Na društvenim mrežama proverila je iskustva potrošača s raznim brendovima i saznala koje najviše hvale. Napravila je uži izbor modela i brendova koji dolaze u obzir, pa pronašla onaj s najdužom garancijom. Kupila je. A onda mi kroz suze priznala - opet je pogrešila.

Stvar je jednostavna – uz svu dobru volju i istraživanje, potrebno je imati i malo sreće. Ipak, među potrošačima postoje predrasude i uverenja o tome šta valja na tržištu, a šta treba izbegavati.

Zato je „Velika škrtica“ odlučila da napravi malo istraživanje: pozvali smo desetak servisera – pazili smo da ne budu ovlašćeni kako ne bi bili pristrasni – i postavili im nekoliko pitanja, napisala je novinarka.

Šta kažu serviseri?

Zamolili smo ih da analiziraju šest vrsta uređaja: veš-mašine, mašine za pranje sudova, frižidere, rerne, televizore i klima-uređaje. Njihova iskustva, naravno, nisu pravilo, ali su se često preklapala.

Najčešće kvarovi na veš-mašinama i frižiderima

Najveću pažnju pri kupovini treba obratiti na veš-mašine, mašine za sudove i frižidere, jer su to najčešće kvarljivi uređaji. Veš-mašine, zbog velikog broja mehaničkih delova i sile koja se koristi pri radu, često više ne važe za proizvode koji će trajati dugo – čak i ako su skupi.

Brendovi poput LG i Candy poznati su po skupim popravkama. Često se dešava da popravka bude skuplja od kupovine nove, jeftinije mašine.

Jedan serviser savetuje: „Uvek birajte uređaje s garancijom od najmanje pet godina. Posle toga ionako ne treba očekivati da će trajati.“

Preporuke za druge uređaje

Mašine za pranje sudova: Najčešći kvarovi su na pumpama za vodu i elektronici. Izbegavajte domaće brendove, jer nemaju dugu tradiciju u ovoj oblasti.

Frižideri: Pouzdaniji su od veš-mašina, ali kvarovi na sistemu za gas su česti kod brendova Liebherr i Whirlpool.

Rerne: Relativno pouzdane, ali kod brendova poput Amica i Blitz može biti teško naći rezervne delove.

Klima-uređaji: Najređe se kvare. „Najjeftiniji ‘Japanac’ bolji je od najskupljeg ‘Kineza’,“ kaže jedan serviser, misleći na brendove kao što su Toshiba, Mitsubishi i Daikin.

Televizori: Brendovi poput Panasonic i Telefunken više nisu ono što su nekad bili.

Sve više se svodi na to da pri izboru bele tehnike prednost dajete dužini garancije i dostupnosti servisa. Nažalost, kvalitet proizvoda je sve slabiji, a sreća često igra veliku ulogu.