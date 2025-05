Na pitanje šta u ovakim situacijama treba raditi, mr Željko Marković, dipl. inž. elektrotehnike, jedan od bivših direktora u „Elektroprivredi Srbije”, kaže da se takve situacije obično dešavaju kada dođe do kvara na mreži, pa se putem automatskog ponovnog uključenja pokušava vraćanje mreže pod napon. Jer je moguće da je kvar bio prolazan (ako su u pitanju atmosferska pražnjenja ili prolazni kratak spoj koji može biti izazvan padom grane ili ptica).

- U svakom slučaju, u takvim situacijama, zbog višestrukih pokušaja uključenja može doći do pojave takozvanih sklopnih prenapona, koji mogu oštetiti uređaje, pa je u takvim situacijama opravdan i strah potrošača. Može takođe da dođe i do kvara aparata , čak iako su priključeni, ali nisu uključeni. Najosetljiviji su aparati koji sadrže elektronske komponente. Obično je savet da se pri nestanku električne energije aparati isključe sa mreže, a da se po dolasku napona i kada se napajanje ustali, uključe – objašnjava Marković.

- Postoji zaštita, ne samo od situacija kada dolazi do prekida u napajanju zbog manipulacija (uključenja i isključenja) u mreži kada se mogu pojaviti komutacioni prenaponi već i u situacijama kada se zbog udara groma u nekim od elemenata električne mreže pojave i tzv. atmosferski prenaponi, koji se putem mreže prenesu do aparata. To se može izvesti ugradnjom odvodnika prenapona ispred glavnih osigurača u glavnoj razvodnoj tabli objekta. Na tržištu se mogu naći i produžni kablovi koji imaju ugrađene odvodnike prenapona, i na koje se mogu priključiti osetljivi uređaji, kao što su televizori, modemi, računari i drugi koji poseduju elektronske komponente – ističe naš sagovornik.