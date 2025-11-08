Slušaj vest

Zvaničnici ECB-a odlučiće o nastavku pripremnog rada na sastanku ove nedelje u italijanskoj Firenci, preneo je Blumberg.

Izvori navode da zvaničnici žele da izdaju valutu 2029. godine, pod uslovom da postoji pravni okvir.

ECB je započela dvogodišnju pripremnu fazu projekta digitalnog evra 2023. godine, nadajući se da će Evropska unija u međuvremenu usvojiti pravila potrebna za uvođenje digitalnog ekvivalenta novčanicama i kovanicama.

Nema jedinstva vlada

Međutim, nacionalne vlade i Evropski parlament se još uvek oko toga nisu složili. Najveća prepreka dolazi od Evropske narodne partije, iz čijih redova su neki poslanici radije tražili alternativu iz privatnog sektora digitalnom rešenju ECB-a.

Pritisak da se okonča ovo neslaganje raste, jer se evropski kreatori monetarne politike žale na prekomernu zavisnost od američkih firmi poput Vize, Masterkarda i Pejpala za maloprodajna plaćanja.

Pored toga, postoji i bojazan da bi stejbl koini podržani dolarima, koje zagovara američki predsednik Donald Tramp, mogli da se učvrste u Evropi, što daje novi podsticaj za razrešenje nesporazuma.