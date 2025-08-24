Slušaj vest

U želji da zadrži kontrolu nad monetarnim sistemom i zaštiti finansijski suverenitet, Evropska centralna banka (ECB) priprema uvođenje digitalnog evra. Ova nova valuta bi trebalo da funkcioniše kao dopuna fizičkoj gotovini, ali u digitalnom obliku.

Zašto je digitalni evro neophodan?

Glavni razlog za uvođenje digitalnog evra, kako je izjavio Pjero Čipolone iz ECB-a, jeste da se sačuvaju prednosti gotovine u digitalnom svetu. Dok je gotovina univerzalna i besplatna, digitalna plaćanja uglavnom zavise od privatnih sistema, poput američkih kartičarskih kompanija i tehnoloških giganata. To sa sobom nosi rizike u pogledu naknada, praćenja podataka i potencijalnog isključivanja građana bez bankovnih računa.

Udeo gotovine u evrozoni je drastično opao, sa 68% na 40% po broju transakcija u poslednjih pet godina. Bez javne digitalne alternative, evropsko tržište bi moglo postati potpuno zavisno od privatnih i stranih rešenja.

Kako će funkcionisati i kada ga očekivati?

Digitalni evro će biti dostupan putem digitalnog novčanika, a plaćanja će biti trenutna i besplatna. Korisnici će moći da uplate sredstva sa bankovnog računa ili u kešu. Iz ECB-a naglašavaju da neće pratiti lične podatke niti kupovne navike korisnika, čime bi se obezbedila privatnost. Važno je napomenuti da će jedan digitalni evro uvek vredeti isto kao i jedan fizički evro.

ECB je trenutno u pripremnoj fazi koja traje do oktobra 2025. godine. Nakon toga, sledi zakonodavni proces i dalji razvoj, koji će trajati dve do tri godine. To znači da je realno očekivati da će digitalni evro biti dostupan između 2027. i 2029. godine.