Prvog dana novembra počinje sezona zimskih guma koja će trajati do 1. aprila. Iako su vozači u zakonskoj obavezi da u ovom periodu imaju zimske gume na točkovima svog vozila samo ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica, nadležni, stručnjaci i vulkanizeri savetuju vozače da ne čekaju na vremenske nepogode, već da svoje gume zamene što pre. Predviđene kazne su od 10.000 do 20.000 za fizička, odnosno od 100.000 do 800.000 za pravna lica.

Razlika u odnosu na vozilo

Što se tiče kupovine samih pneumatika, cene zavise od toga koji auto vozite. Za prosečnu, srednju klasu automobila, u koju spadaju neki od najčešće voženih modela u Srbiji kao što su Škoda oktavia, Reno megan, Volksvagen golf i pasat, zimske gume dimenzija 195/65R15 će vas koštati najmanje 5.000 dinara po gumi.

Gume Foto: RINA

Kada su u pitanju prosečne zimske gume, cene pneumatika srednje klase marke „Taurus“ i „Gudrič“ prošle godine su bile oko 4.000, a ove godine, za iste gume moraćete da izdvojite okvirno između 7.000 i 8.000 dinara, dok će vas zimske gume više klase, poput marke „Mišelin“ koštati oko 9.000 dinara, piše Danas.

Zimske gume manjih dimenzija za gradske automobile poput Fijatovog punta, Opel korse ili Škode fabije ove godine u proseku koštaju između 2.400 i 4.000 u zavisnosti od proizvođača i klase.

Idu i do 30.000

Ukoliko vozite neki od popularnijih SUV-ova u Srbiji, poput Tojotinog RAV-4 modela, Volksvagenovog tiguana ili Nisanovog kaškaja, na raspolaganju imate jeftinijih opcija koje koštaju između 6.000 i 10.000 dinara, dok je za gume više klase, poput popularnih „Mišelina“, potrebno izdvojiti čak između 20.000 i 30.000 u ovoj klasi vozila, u zavisnosti od veličine pneumatika.

Naravno, uvek postoji opcija kupovine polovnih guma, međutim ona često nije najsigurnija, uzimajući u obzir da su gume potrošna roba i da vremenom postaju manje efikasne. Što se tiče same zamene guma na sva četiri točka, ukoliko ste vulkanizeru doneli svoje, njegove usluge će vas najčešće koštati od 4.000 do 5.000 dinara za manje dimenzije. Ukoliko posedujete pneumatike većih dimenzija, cene zamena kod vulkanizera dostižu i nešto iznad 10.000 dinara.

Kod većine vulkanizerskih radnji koje se takođe bave prodajom guma možete ostvariti popust na zamenu ukoliko ste gume kupili kod njih. Jedan broj vozača se opredeljuje i za gume za sve sezone (tzv. all season). Sa zakonske tačke gledišta, ove gume igraju ulogu i zimskih i letnjih pneumatika, ali treba napomenuti da ovo nije uvek najbolja opcija, jer u proseku mali broj ovih prođe fazu testiranja sa kvalitetnim ocenama, a neke se čak smatraju nebezbednim.