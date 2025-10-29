Slušaj vest

Iako je do početka obavezne upotrebe zimskih guma ostalo još nekoliko dana, kod čačanskih vulkanizera već vlada prava gužva. Kako kažu majstori, telefoni ne prestaju da zvone, a na red se čeka i do tri dana.

- Cena guma i montaže je porasla u odnosu na prošlu godinu za oko sedam do osam odsto, ali to nije sprečilo vozače da na vreme pripreme automobile za zimu. Sigurno je ih i onaj prvi sneg početkom oktobra alarmirao da na vreme zamene gume ove godine - rekao je za RINU Bratislav Milenković, vulkanizer iz Čačka.

Prema njegovim rečima, zamena kompleta guma sada košta u proseku oko 2.800 dinara, dok cene variraju u zavisnosti od dimenzije felni. Kod vozila sa većim felnama, poput devetnaestica ili osamnaestica, montaža može dostići i 3.600 dinara po točku.

- U cenu su uračunati montaža, demontaža i balansiranje. Veće felne zahtevaju više vremena i preciznosti, a i same mašine za takav posao su skuplje - dodao je Milenković.

Podsećamo, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, upotreba zimskih guma obavezna je od 1. novembra do 1. aprila, pa stručnjaci savetuju da se zamena obavi na vreme kako bi se izbegle kasnije gužve i čekanja pred servisima.