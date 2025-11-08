Slušaj vest

Kopenhagen je poznat kao grad visokog standarda i "skandinavskog načina života", ali koliko je zapravo skup za studente i mlade iz drugih zemalja?

Hrvatski student koji se preselio u Dansku podelio je svoja iskustva i brojke koje jasno pokazuju da život ovde nije ozbiljno skup.

Njegov stan, sa uključenim režijama, košta skoro 1200 evra mesečno, ali pošto troškove deli sa cimerom, njegova polovina je 600 evra. Na hranu za kuću troši oko 50 evra dnevno, a dodatno na kafu, pekare, pivo i restorane, posebno kada ima goste i ne jede kod kuće, dodatnih šest evra po obroku, na primer kroasan za pet evra i pivo za devet evra.

Za prevoz plaća mesečnu kartu za javni prevoz od 92 evra, dok iznajmljivanje bicikla košta 25 evra mesečno. Sport i hobiji takođe nisu jeftini, za teretanu plaća 60 evra, a za ples 180 evra mesečno.

Poređenje cena sa onima na Balkanu

- Ne želim da zvučim snobovski, ali uz studentsku stipendiju i dansku platu lakše je preživeti, iako ne zarađujem punu dansku platu kao neko ko radi puno radno vreme - kaže student.

U komentarima ispod objave brzo su se pojavila poređenja sa cenama na Balkanu.

Žena iz Srbije je opisala svoj skromni život u Beogradu: Stan od 40 kvadratnih metara na Slaviji košta 450 evra, hrana je košta oko 300 evra mesečno, a hobiji poput plesa i klizanja koštaju dodatnih 200 evra. Teretana je oko 40 evra, kafa 4 evra, pivo 4–8 evra.

- A prosečna plata 600 evra. Mnogo lakše bih živela u toj Danskoj - zaključuje ona, dodajući da dodatni troškovi, poput terapije, plaća 200 evra.

Ova iskustva jasno pokazuju da život u Kopenhagenu, iako atraktivan i pun kulturnih događaja, zahteva ozbiljan budžet, posebno za one koji dolaze sa Balkana. Smeštaj, hrana i aktivnosti se brzo nagomilavaju, a studentska stipendija ili posao sa punim radnim vremenom su često neophodni za održavanje životnog standarda.