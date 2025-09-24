Slušaj vest

Troškovi rastu gotovo na svim poljima - od namirnica za zimnicu, preko računa za struju i energenata, pa sve do garderobe.

Grejanje najskuplja stavka

Najveći udar na kućni budžet dolazi od grejanja. Prema procenama, cena ogrevnog drveta kreće se od 7.500 do 10.500 dinara po kubiku, dok tona peleta košta između 32.000 i 37.000 dinara. Dodatno, od 1. oktobra 2025. poskupljuju i prenos i distribucija struje – prenos za 10 odsto, a distribucija za 16 odsto. To znači da će i domaćinstva koja se greju na struju plaćati znatno više.

Poseban problem je što se granica za "crvenu zonu potrošnje spušta na 1.200 kWh mesečno, pa će mnogi korisnici ući u skuplju tarifu. U pojedinim gradovima, poput Kruševca i Leskovca, cene daljinskog grejanja već su povećane za 9 odsto, dok se i u Beogradu očekuje poskupljenje od 6,4 procenta.

Zimnica - tradicija koja košta

Jeseni ne prolazi bez zimnice, ali ni to nije jeftina navika. Na pijacama se u septembru 2025. godine paprika kretala oko 250 dinara po kilogramu, paradajz oko 150 dinara, dok je kupus bio 50 do 100 dinara.

Cena šljive na srpskim pijacama se kreće od 200 do 250 dinara po kilogramu.

Kada se saberu troškovi za povrće, tegle, ulje i začine, domaćinstva koja pripremaju ajvar, turšiju i džemove izdvajaju i po nekoliko desetina hiljada dinara.

Školski troškovi i vannastavne aktivnosti

Početak školske godine je već ostavio traga na kućnom budžetu mnogih srpskih domaćinstava. Pored udžbenika, svesaka i pribora, dodatni izdatak predstavljaju ekskurzije, produženi boravak i vannastavne aktivnosti poput sportskih treninga ili muzičkih škola. Za jedno dete prosečni izdatak već u startu ide na desetine hiljada dinara.

Garderoba za hladnije dane

Kako temperature padaju, na red dolazi i obnova garderobe. Cene jesenje i zimske odeće u jednoj od najposećenijih prodavnica, pokazuju jasnu sliku - farmerke se kreću od 3.390 do 4.990 dinara, džemperi od 2.990 do 9.990 dinara, dok se kaputi mogu naći od 3.990 pa do čak 19.990 dinara.

Cene dečijih jakni u Srbiji za septembar 2025. kreću se uglavnom između 3.000 i 13.000 dinara, u zavisnosti od materijala, postave i debljine. Prosečne zimske i vodootporne jakne koštaju oko 5.000 do 7.000 dinara, dok se laganiji modeli mogu pronaći po ceni ispod 4.000 dinara.

S obzirom na to da mnoga domaćinstva obnavljaju garderobu za više članova porodice, troškovi brzo rastu.

Letnji meseci odmora obeleženi su turizmom i zabavom i sa sobom nose svoje jedinstvene troškove. Ipak, čini se da hladnije doba godine donosi ozbiljnije, gotovo neizbežne izdatke - grejanje, zimnicu, školu i garderobu. Sve zajedno pokazuje da jesen nije samo sezona berbe i novih početaka, već i period kada kućni budžeti postaju tanji brže nego ikad.