Postavlja se večno pitanje: da li se više isplati zasukati rukave i praviti ajvar kod kuće, ili jednostavno posegnuti za teglom iz prodavnice?

Evo detaljne analize koja će vam pomoći da donesete odluku.

Cena domaće proizvodnje: Kvalitet ima svoju cenu

Za prosečnih 5 kilograma domaćeg ajvara, potrebno je uložiti značajna sredstva i trud.

ajavar
Donosimo vam cene Foto: Shutterstock

Troškovi za 5 kilograma ajvara:

Paprika (crvena šilja, 25 kg): 6.500 - 7.500 RSD
Plavi patlidžan (2-3 kg): 160 - 390 RSD
Ulje (1 l): 400 - 500 RSD
Ostali začini (so, sirće, beli luk): 100 RSD

Ukupno materijal iznosi:

7.160 - 8.490 RSD (odnosno, 1.450 - 1.700 RSD po kilogramu ajvara)

Dodatni "nevidljivi" troškovi:

Struja/Gas: Troškovi pečenja paprika i kuvanja ajvara.
Vreme: Ceo dan posla – od pečenja, preko ljuštenja i ceđenja, do kuvanja.
Fizički rad: Ljuštenje paprika je zahtevan i često "prljav" posao.
Domaći ajvar je skuplji po kilogramu od većine kupovnih varijanti, čak i pre nego što uzmemo u obzir vreme i trud.

Cena gotovog ajvara: Praktičnost i pristupačnost

Prodavnice nude širok spektar ajvara, sa različitim cenama i kvalitetom.

Cenovni rang:

Jeftinije opcije: 450 - 600 RSD/kg

Kvalitetniji brendovi (domaći, bez konzervansa): 800 – 1.000 RSD/kg

Važno je znati:

Jeftiniji ajvari često dolaze uz kompromis u kvalitetu - više sirćeta, manje paprike, dodaci poput skroba i konzervansa.

ajvar
Važno je da ugodite sebi Foto: Shutterstock

Konačna presuda: Šta je važno vama?

Novac: Ako je budžet primaran, kupovina ajvara je jeftinija opcija, posebno ako niste izbirljivi po pitanju kvaliteta.

Kvalitet i sastav: Domaći ajvar je bez premca. Znate tačno šta jedete – bez aditiva, čista paprika i patlidžan.

Tradicija i emocija: Pravljenje ajvara je više od kuvanja; to je ritual, miris detinjstva i očuvanje tradicije. To je emotivna investicija.

Vreme i energija: Ako ste prezauzeti, nemate uslova ili jednostavno ne volite taj posao, kupovina je logičan i praktičan izbor.

Za beskompromisan kvalitet, autentičan ukus i čiste sastojke, domaći ajvar je neprocenjiv, ali zahteva znatnu investiciju vremena i novca.

Ako vam je praktičnost na prvom mestu, a cena bitan faktor, kupovni ajvar je sasvim dobra opcija – samo pažljivo birajte proverene brendove sa što boljim sastavom.

Šta god da odaberete, uživajte u ovom jesenjem delikatesu!

BiznisKurir/Telegraf.rs

