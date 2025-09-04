DA LI SE ISPLATI PRAVLJENJE AJVARA KOD KUĆE? Ovo je detaljan cenovnik za kupovni i domaći! Evo kako da izaberete pravu opciju
Postavlja se večno pitanje: da li se više isplati zasukati rukave i praviti ajvar kod kuće, ili jednostavno posegnuti za teglom iz prodavnice?
Evo detaljne analize koja će vam pomoći da donesete odluku.
Cena domaće proizvodnje: Kvalitet ima svoju cenu
Za prosečnih 5 kilograma domaćeg ajvara, potrebno je uložiti značajna sredstva i trud.
Paprika (crvena šilja, 25 kg): 6.500 - 7.500 RSD
Plavi patlidžan (2-3 kg): 160 - 390 RSD
Ulje (1 l): 400 - 500 RSD
Ostali začini (so, sirće, beli luk): 100 RSD
Ukupno materijal iznosi:
7.160 - 8.490 RSD (odnosno, 1.450 - 1.700 RSD po kilogramu ajvara)
Dodatni "nevidljivi" troškovi:
Struja/Gas: Troškovi pečenja paprika i kuvanja ajvara.
Vreme: Ceo dan posla – od pečenja, preko ljuštenja i ceđenja, do kuvanja.
Fizički rad: Ljuštenje paprika je zahtevan i često "prljav" posao.
Domaći ajvar je skuplji po kilogramu od većine kupovnih varijanti, čak i pre nego što uzmemo u obzir vreme i trud.
Cena gotovog ajvara: Praktičnost i pristupačnost
Prodavnice nude širok spektar ajvara, sa različitim cenama i kvalitetom.
Cenovni rang:
Jeftinije opcije: 450 - 600 RSD/kg
Kvalitetniji brendovi (domaći, bez konzervansa): 800 – 1.000 RSD/kg
Važno je znati:
Jeftiniji ajvari često dolaze uz kompromis u kvalitetu - više sirćeta, manje paprike, dodaci poput skroba i konzervansa.
Konačna presuda: Šta je važno vama?
Novac: Ako je budžet primaran, kupovina ajvara je jeftinija opcija, posebno ako niste izbirljivi po pitanju kvaliteta.
Kvalitet i sastav: Domaći ajvar je bez premca. Znate tačno šta jedete – bez aditiva, čista paprika i patlidžan.
Tradicija i emocija: Pravljenje ajvara je više od kuvanja; to je ritual, miris detinjstva i očuvanje tradicije. To je emotivna investicija.
Vreme i energija: Ako ste prezauzeti, nemate uslova ili jednostavno ne volite taj posao, kupovina je logičan i praktičan izbor.
Za beskompromisan kvalitet, autentičan ukus i čiste sastojke, domaći ajvar je neprocenjiv, ali zahteva znatnu investiciju vremena i novca.
Ako vam je praktičnost na prvom mestu, a cena bitan faktor, kupovni ajvar je sasvim dobra opcija – samo pažljivo birajte proverene brendove sa što boljim sastavom.
Šta god da odaberete, uživajte u ovom jesenjem delikatesu!
BiznisKurir/Telegraf.rs