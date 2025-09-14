Slušaj vest

Početak jeseni doneo je i početak sezone pripreme zimnice, a cene paprika i drugog povrća na pijaci u Sremskoj Mitrovici iznenadile su mnoge domaćice i domaćine.

Na tezgama se može pronaći sve što je potrebno – od paprike, paradajza i patlidžana, pa sve do već gotovog ajvara i pinđura. Ipak, kupovina zimnice ove godine nije jeftina.

Na mitrovačkoj pijaci teglu ajvara prodavci naplaćuju i do 1.000 dinara, dok kilogram crvene paprike roge na veliko košta oko 130 dinara, a na malo se prodaje i po 170 dinara.

„Sve zavisi od toga gde kupujete i u koje doba dana. Na kvantašu može da se prođe povoljnije, ali na pijaci je ponuda raznovrsnija“, kažu prodavci.

Dilema: praviti zimnicu ili kupiti gotovu?

Dok su cene paprike visoke, mnogi građani se i dalje odlučuju za kupovinu gotove zimnice u marketima, gde je voće i povrće često iz uvoza, a cene su povoljnije. S druge strane, domaćice koje i dalje pripremaju zimnicu kažu da im se isplati praviti kod kuće, jer imaju potpunu kontrolu nad sastojcima i kvalitetom.

paprika.jpeg
Foto: Kurir/D.Š.

Jedna prodavačica na pijaci ističe da je trend sve više okrenut kupovini „na komad“ – nekoliko paprika, jedan patlidžan ili par paradajza. Penzioneri, najverniji kupci na pijacama, sve ređe prave zimnicu i uglavnom kupuju sitno.

Šta kaže računica?

Od 20 kilograma paprika, zavisno od recepta, u proseku se dobija oko 9 staklenki ajvara.

U Sremskoj Mitrovici, gde kilogram paprike na veliko košta 130 dinara, samo osnovna sirovina za ovu količinu ajvara iznosi skoro 2.600 dinara. Kada se dodaju troškovi za ulje, so, šećer i energente, cena domaće teglice lako prelazi industrijski nivo.

To znači da jedna tegla domaćeg ajvara izađe na oko 290–380 dinara samo za papriku, ali kada se uračuna i vreme potrebno za pripremu, čišćenje i kuvanje, mnogi se ipak odluče da kupuju gotov ajvar. Tegla na pijaci košta 1.000 dinara, pa je dilema između domaće pripreme i kupovine očigledna.

U prodavnicama se ajvar može kupiti za oko 500 dinara, zavisno od brenda i gramaže. Industrijski proizvodi su jeftiniji, ali često sadrže konzervanse i drugačiji su po ukusu od domaće varijante.

Iako je računica često nepovoljna, mnogi i dalje biraju domaći ajvar zbog tradicije i kvaliteta. „Najlepši je kada znaš šta si stavio unutra“, kažu domaćice koje na ovaj način čuvaju recepte svojih baka i majki.

unnamed.jpg
Foto: Kurir/D.Š.

Na pijacama i sajmovima domaći proizvodi – od ajvara, preko džemova i turšije, pa sve do sokova – nalaze kupce ne samo u Sremskoj Mitrovici, već i širom Srbije.

Koliko će ljudi ove godine odlučiti da prave zimnicu, a koliko da je kupe gotovo, zavisiće pre svega od daljeg kretanja cena paprika. Ako paprike nastave da poskupljuju, domaći ajvar postaće pravi luksuz na trpezi.

Ne propustiteŽenaRecept za ajvar od pečene paprike star 200 godina: Leskovčani ga prave od samo 3 sastojka
Tegle domaćeg ajvara
ŽenaLovačka salata: Bolja od pinđura i ajvara, može da stoji 2 do 3 godine, lako se pravi
Pinđur u tegli sa komadićima paprike i paradajza
DruštvoCene povrća otišle u nebo, a paprika rekorder! Pogledajte iznose na pijacama i u marketima, evo gde je najjeftinije
Pijaca i tezge sa voćem i povrćem
ŽenaStarinski recept za kisele krastavčiće: Ovako su ga pravile naše bake, nema šanse da omanete
krastavčići, kiseli krastavčići, zimnica, starinski recept