Slušaj vest

Početak jeseni doneo je i početak sezone pripreme zimnice, a cene paprika i drugog povrća na pijaci u Sremskoj Mitrovici iznenadile su mnoge domaćice i domaćine.

Na tezgama se može pronaći sve što je potrebno – od paprike, paradajza i patlidžana, pa sve do već gotovog ajvara i pinđura. Ipak, kupovina zimnice ove godine nije jeftina.

Na mitrovačkoj pijaci teglu ajvara prodavci naplaćuju i do 1.000 dinara, dok kilogram crvene paprike roge na veliko košta oko 130 dinara, a na malo se prodaje i po 170 dinara.

„Sve zavisi od toga gde kupujete i u koje doba dana. Na kvantašu može da se prođe povoljnije, ali na pijaci je ponuda raznovrsnija“, kažu prodavci.

Dilema: praviti zimnicu ili kupiti gotovu?

Dok su cene paprike visoke, mnogi građani se i dalje odlučuju za kupovinu gotove zimnice u marketima, gde je voće i povrće često iz uvoza, a cene su povoljnije. S druge strane, domaćice koje i dalje pripremaju zimnicu kažu da im se isplati praviti kod kuće, jer imaju potpunu kontrolu nad sastojcima i kvalitetom.

Foto: Kurir/D.Š.

Jedna prodavačica na pijaci ističe da je trend sve više okrenut kupovini „na komad“ – nekoliko paprika, jedan patlidžan ili par paradajza. Penzioneri, najverniji kupci na pijacama, sve ređe prave zimnicu i uglavnom kupuju sitno.

Šta kaže računica?

Od 20 kilograma paprika, zavisno od recepta, u proseku se dobija oko 9 staklenki ajvara.

U Sremskoj Mitrovici, gde kilogram paprike na veliko košta 130 dinara, samo osnovna sirovina za ovu količinu ajvara iznosi skoro 2.600 dinara. Kada se dodaju troškovi za ulje, so, šećer i energente, cena domaće teglice lako prelazi industrijski nivo.

To znači da jedna tegla domaćeg ajvara izađe na oko 290–380 dinara samo za papriku, ali kada se uračuna i vreme potrebno za pripremu, čišćenje i kuvanje, mnogi se ipak odluče da kupuju gotov ajvar. Tegla na pijaci košta 1.000 dinara, pa je dilema između domaće pripreme i kupovine očigledna.

U prodavnicama se ajvar može kupiti za oko 500 dinara, zavisno od brenda i gramaže. Industrijski proizvodi su jeftiniji, ali često sadrže konzervanse i drugačiji su po ukusu od domaće varijante.

Iako je računica često nepovoljna, mnogi i dalje biraju domaći ajvar zbog tradicije i kvaliteta. „Najlepši je kada znaš šta si stavio unutra“, kažu domaćice koje na ovaj način čuvaju recepte svojih baka i majki.

Foto: Kurir/D.Š.

Na pijacama i sajmovima domaći proizvodi – od ajvara, preko džemova i turšije, pa sve do sokova – nalaze kupce ne samo u Sremskoj Mitrovici, već i širom Srbije.