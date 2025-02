Luksuzne jakne Canada Goose godinama su statusni simbol, ali sada dolaze pod udar kritika. Jedna britanska škola zabranila je učenicima da ih nose, pravdajući odluku nastojanjem da zaštiti siromašnije đake od osećaja nejednakosti. Ovaj potez podstakao je pitanje – da li je Canada Goose zaista kvalitet ili samo modni hir za one dubljim džepom?

Kompanija, koja je počela kao privatna fabrika u Kanadi praveći praktične vunene prsluke i odela za vožnju motornih sanki, postala je sinonim za skupocene jakne. Njeni modeli se prodaju u ekskluzivnim robnim kućama poput Saks Fifth Avenue i Harrodsa po cenama od preko 1.500 dolara. Porodična firma danas vredi oko milijardu dolara, a u fiskalnoj 2024. godini, koja je završena u martu, prihod je dostigao 930 miliona dolara.

– Bio je izuzetno dobar u prepoznavanju funkcionalne potrebe i ispunjavanju te potrebe funkcionalnim proizvodom – rekao je Dani Ris za Business Insider. – Postali smo eksperti za perje- objasnio je on

Od „Snow Goose” do Holivuda

Kada je Dani Ris, koji je odrastao u porodičnoj firmi radeći sve – od čišćenja podova do javljanja na telefon – postao izvršni direktor 2001. godine, odlučio je da to promeni. Rebrendirao je kompaniju u "Canada Goose” i uložio sve napore da brend postane vidljiv.

Počeli su da poklanjaju jakne hokejašima, hotelijerskim radnicima i izbacivačima u noćnim klubovima. Ubrzo su se parkas jakne pojavile i u Holivudu – prvo na filmskim ekipama, a zatim i na glumcima u filmovima iz ranih 2000-ih, poput The Day After Tomorrow i National Treasure. Nedugo potom, slavne ličnosti su ih same počele nositi.