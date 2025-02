- Nemamo zvanične podatke o efektima bojkota, ali imali smo za onaj jednodnevni bojkot kada su trgovinski lanci izgubili 4 i po miliona evra. Nadam se da će poreska uprava to sutra objaviti pa bi na taj način znali efekte. Nezvanične informacije pričaju o procentima za koji je u određenom objektu opao prihod.

On kaže da svakako sledi treća faza bojkota, jer su trgovinski lanci pokuašavali da privuku mušterije popustima, ali su, nažalost, neke cene i skočile tokom bojkota.

- Ja se nadam da će doći do trajno nižih cena, to je suština bojkota. Cene hrane u Srbiji su među najvišim u Evropi. Dalje ćemo verovatno targetirati određeni market, kako bi im možda promenili mišljenje. Za sada imamo informaciju da oni pritiskaju dobavljače kako bi im oni smanjili troškove, ali ne planiraju da sami to učinje.