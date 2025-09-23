Slušaj vest

Baka i deka su često tihi stubovi porodice - uvek spremni da pomognu, pruže podršku i ispune poneku želju svojih unučadi.

Ali šta ako te želje pređu granicu stvarnosti i postanu teret za porodični budžet? Upravo tu dilemu deli 72-godišnji penzioner Ivan iz Splita.

Njegov desetogodišnji unuk želeo je najnoviji model mobilnog telefona vredan skoro 900 evra. Za dedu Ivana, čija je penzija samo 640 evra, to je bio šok.

- Kada mi je ćerka rekla da mali stalno priča o tom mobilnom telefonu i da ga pola razreda ima, ostao sam bez reči. Pa, to je iznos kojim mogu da platim komunalije i lekove za dva meseca. A on kaže – ako ne dobije taj mobilni telefon, neće ni hteti da ide u školu - kaže Ivan.

"To me je stvarno pogodilo“

Iako je dečak već imao potpuno funkcionalan telefon, želja za "najnovijim“ bila je jača od svega. Ivan je pokušao da objasni razliku između nužnosti i luksuza, ali je udario u zid:

- Njega nije briga da li mu stari telefon radi. Kaže da ga je sramota među prijateljima. To me je stvarno pogodilo. Kada smo bili mladi, delili smo jednu loptu sa celom ulicom i niko se nije osećao manje vrednim - navodi ovaj deka.

Podelili troškove

Na kraju, porodica je odlučila da podeli troškove. Ćerka je dala polovinu, a baba i deda su ostatak dodali iz svoje ušteđevine.

Međutim, Ivan priznaje da se sada oseća krivim: "Jesmo li uradili pravu stvar ili smo ga razmazili? Mogli smo da kupimo zimnicu i ogrev za taj novac“.

Njegova komšinica Marija, takođe penzionerka, takođe je podelila svoje iskustvo. Setila se vremena kada je sa svojom decom išla u kupovinu školskog pribora: „Sećam se da su moja deca želela najskuplje torbe sa likovima iz crtanih filmova. Jedva smo sastavljali kraj s krajem, pa sam im objasnila da torba ne nosi znanje, već trud. Bilo je suza, ali su na kraju razumeli“, piše Dnevno.hr

Razlikovanje želja od potreba

Danas, kaže Marija, njena deca mnogo više cene ono što imaju: "Učili su ih da ne mogu imati sve odmah i da vrednost nije u brendu, već u tome koliko se nešto koristi“.