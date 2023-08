MUŽ JOJ DAJE 250 $ MESEČNO ZA ČIŠĆENJE KUĆE, EVO KAKO IH TROŠI: "Nema pojma da sav novac ide u moj džep!" Ima ozbiljne planove

Mama domaćica prozvana je "genijalkom" nakon što je otkrila da je varala svog muža da joj svaki mesec daje dodatni novac. Na snimku usisavanja njihovog doma, Brajana je rekla:

- Prvog u mesecu s bankovnog računa mog supruga dolazi 250 dolara. To je za našu čistačicu kuće. Kuća se temeljno čisti svakog prvog u mesecu.Tražila sam čistačicu pre mnogo godina, dok sam bila trudna i povraćala 10 puta na dan dok sam brinula o našem jednogodišnjaku - rekla je žena u videu.

Tada je njen suprug rekao da to nije u njihovom budžetu, ali pre nekoliko meseci je pitao želi li i dalje da pronađe osobu koja bi čistila kuću, pa su se dogovorili da će iznos biti 250 dolara mesečno, piše The Sun.

foto: TikTok/themamabrianna

- Ono što on ne zna je da sam ja ta koja dubinski čisti kuću svakog 1. u mesecu. Upravo sam spremila novac u džep. Mislim da ću taj novac iskoristiti da pronađem sebi novi, skupi hobi. Čini se da mom mužu to ne smeta - nastavila je.

Video je naslovljen: "Ima li neko preporuku za skupi hobi?" Ali, činilo se da se Brajana samo šali o tome da planira potrošiti svoj novac na skupi hobi. Komentatori su zahvalili mami što je podelila svoj zabavni video i što je podigla svest o važnosti posedovanja vlastitog novca.

- Suprug i ja smo se rastali pre godinu dana i on me izbacio iz kuće. Nisam imala novaca, volela bih da sam to učinila - komentisala je jedna korisnica.

- To i ja radim. Kažem da čistačica podiže cene vrlo često. Uvek je dobra ideja imati novac za beg od kuće za slučaj da vam stvarno zatreba - našalila se druga korisnica.

