Slušaj vest

Prema analizi novinarke za ishranu Hane Malin, prosečna rerna troši između 2.000 i 5.000 vati, dok erfrajer uglavnom radi sa 1.000 do 1.800 vati. Ipak, ključni faktor nije samo snaga uređaja, već koliko dugo ga koristite.

U vremenima kada cene struje stalno osciluju, svaka navika u kuhinji postaje važna. Upravo male promene, način pripreme hrane, izbor uređaja i vreme korišćenja, mogu značajno smanjiti potrošnju energije i račune za struju.

Koliko zaista troše?

Klasična rerna obično zahteva 10 do 15 minuta da se ugreje, što dodatno povećava potrošnju. Za razliku od nje, airfryer praktično ne mora da se zagreva, pa obrok za dvoje, na primer porcija povrća ili pomfrita, bude gotov za 12 do 18 minuta, dok ista priprema u rerni traje 30 do 40 minuta.

Računica pokazuje ogromnu razliku: Airfryer snage 1,5 kW koji radi 15 minuta potroši oko 0,38 kWh, što je približno 15 centi po korišćenju. Rerna od 2,5 kW koja radi 35 minuta troši 1,46 kWh, odnosno oko 58 centi po korišćenju.

Čak i kada se uzme u obzir termostat koji povremeno isključuje grejače, razlika u troškovima je velika. Za manje obroke airfryer je ubedljivo ekonomičniji izbor.

Prednosti i mane oba uređaja

Rerna ima prednost u kapacitetu i ujednačenom pečenju, idealna je za lazanje, hleb, kolače ili više jela odjednom. Dobro podnosi duže termičke procese i stabilne temperature.

Airfryer, s druge strane, briljira u brzini i efikasnosti. Zbog snažne cirkulacije vrelog vazduha hrana dobija hrskavu koricu uz minimalno ulja, što ga čini savršenim za grickalice, povrće i manja parčad mesa ili piletine.

Ipak, ima i ograničenja, manji kapacitet znači da, ako kuvate za četiri ili pet osoba, često morate pripremati u više tura, što može povećati i potrošnju i vreme. Takođe, airfryer proizvodi više buke i zahteva redovno čišćenje korpe i fioke.

Kako smanjiti potrošnju struje u kuhinji

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih koraka:

– Koristite airfryer za manje obroke, grickalice ili ostatke hrane.

– Rernu koristite za veće porcije i jela koja se peku duže.

– Isključite rernu pet – 10 minuta ranije i iskoristite zaostalu toplotu.

– Preskočite podgrevanje kod jela koja se dugo peku.

– Koristite termo-cirkulaciju (vrući vazduh), jer omogućava nižu temperaturu pečenja.

– Ne otvarajte često vrata ili fioku – svako otvaranje troši energiju.

– Koristite posuđe odgovarajuće veličine, jer višak vazduha u rerni ili airfryeru znači gubitak energije.

– Redovno čistite grejače i filtere.

– Kupujte uređaj odgovarajuće veličine za domaćinstvo- preveliki modeli su neefikasni.

– Pri kupovini gledajte stvarnu potrošnju u kWh, ne samo energetski razred.