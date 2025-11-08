Slušaj vest

Dan primirja, koji se u Srbiji tradicionalno obeležava 11. novembra, prilika je za spajanje nekoliko dana i svojevrstan mini odmor. Ove godine državni praznik pada u utorak, pa će mnogi spojiti sa prethodnim vikendom i dobiti četiri slobodna dana.

Pet idealnih destinacija za ovu priliku: 1. Nacionalni park Tara

Udaljen je od Beograda oko dva do 2,5 sata vožnje. Odličan je izbor za beg od gradske vreve. Tu su planinske staze, mir i svež vazduh. Cene smeštaja variraju, ali ima i povoljnijih opcija za vikend putovanje. Za mnoge je Tara idealna destinacija za jesen kada je manje gužva.

Privatni pansion blizu Nacionalnog parka može da se nađe za 20 do 40 evra po osobi za noć, dok su veći apartmani i hoteli nešto skuplji.

2. Etno‑naselje Vrhpolje kod Ljubovije

U Zapadnoj Srbiji, na oko dva sata vožnje od Beograda nalazi se etno-naselje Vrhpolje, koje odlikuje tradicionalan smeštaj, restoran sa domaćom kuhinjom, a tu je i mirna reka Drina za šetnje i opuštanje. Ovde noć po osobi košta oko 20 evra.

3. Vrnjačka Banja

Poznata banjska destinacija nudi wellness i relaksaciju. Idealna je za jesenji mini odmor za one koji vole termalne bazene, šetnju i ležerniji tempo. Mogućnosti za smeštaj su velike u različitim cenovnim razredima.

U hotelima sa tri zvezdice noć košta od 40 do 60 evra, dok su apartmani znatno jeftniji i za njih treba izdvojiti oko 25 evra.

4. Specijalni rezervat prirode Uvac

Za ljubitelje prirode i impresivnih pejzaža, specijalni rezervat prirode Uvac je odlično mesto, gde će provesti vikend šetajući do za vidikovaca, uz krstarenje rekom, i fotografisanje.

Smeštaj u zakozvanim gostinskim kućama i apartmanima u okolini Sjenice i Nove Varoši u proseku ide od 25 do 50 evra za noć.

5. Sokobanja

Sokobanja nudi kombinaciju planinskog i banjskog turizma, odlična je za produženi vikend. Smeštaj i troškovi boravka ovde su često povoljniji od najpopularnijih odmarališta. Tako, na primer, privatni apartmani i manje vile koštaju već od 20 do 30 evra po noći u zavisnosti od standarda, a i cene u restoranima su znatno povoljnije od onih u Beogradu.