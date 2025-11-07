Slušaj vest

Tehnički pregled vozila je obavezan postupak kojim se proverava tehnička ispravnost automobila, motocikala, kamiona i drugih vozila koja učestvuju u saobraćaju.

Cilj tehničkog pregleda je da se obezbedi bezbednost vozila u vožnji, kako ne bi ugrožavalo druge učesnike u saobraćaju, i da ispunjava propisane ekološke standarde.

U Hrvatskoj je tehnički pregled zakonska obaveza i obavlja se jednom godišnje za većinu vozila, osim novih automobila koji prve tri godine ne moraju na pregled.

Šta se proverava na tehničkom pregledu

Tokom tehničkog pregleda proveravaju se:

- kočnice, svetla, signalizacija, upravljački sistem, izduvni sistem i gume,

- nivo buke i emisija izduvnih gasova,

- kod vozila na plin, dodatno se proveravaju rezervoar i instalacije.

Ako se otkriju manji nedostaci, vlasniku se daje rok da ih otkloni, dok vozilo sa većim kvarovima ne može biti registrovano dok se ne popravi.

Foto: Shutterstock

Troškovi registracije

Pored samog pregleda, vlasnici vozila plaćaju i nekoliko obaveznih taksi:

- polisu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (iznos zavisi od snage motora, mesta prebivališta i bonusa vozača),

- naknadu za tehnički pregled (različita po kategoriji vozila),

- naknade za zaštitu okoline, puteve i vazduh,

- izdavanje saobraćajne dozvole i potvrde o registraciji,

- naknadu za nove registarske nalepnice prilikom produženja registracije.

Ako vozilo nije promenilo vlasnika ni tehničke karakteristike, ceo postupak registracije može se obaviti u jednoj stanici za tehnički pregled, bez odlaska u policiju.

Ukupna cena tehničkog pregleda i registracije zavisi od vrste i starosti vozila, a prosečno za putnička vozila kreće se između 300 i 500 evra godišnje, u zavisnosti od snage motora i cene osiguranja, navodi portal Dnevno.hr.

Redovni tehnički pregledi su ključni za bezbednost saobraćaja i smanjenje nesreća izazvanih tehničkom neispravnošću vozila.

Stariji vozači često imaju popust Foto: Shutter

Planirano poskupljenje

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture planira povećanje naknade za tehnički pregled. Prema predlogu novog pravilnika, osnovna naknada bi se povećala sa 28,54 evra na 40 evra, što predstavlja rast od oko 40%. Konačan iznos zavisi od koeficijenta koji varira prema zapremini motora kod putničkih automobila ili masi kod težih vozila.

Novina je da će se naknada ubuduće svake godine usklađivati sa inflacijom, što znači da će dugoročno nastaviti da raste. Javno savetovanje traje do 29. novembra, a pravilnik bi na snagu trebalo da stupi osam dana nakon objave u Narodnim novinama.

Većina komentara građana povodom predloga je negativna, ali se ne očekuje da će ministarstvo odustati od planiranog povećanja.