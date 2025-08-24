Jedna porodica na putu do mora shvatila da im je istekla registracija

Porodica iz Srema, sa detetom u kolima i punim koferima, krenula je na more. Međutim, na graničnom prelazu Batrovci dočekalo ih je neprijatno iznenađenje – registracija njihovog vozila istekla je pre mesec dana.

- Opustili smo se, jer smo godinama dobijali obaveštenja od kuće koja nam vodi registraciju. Navikli smo da nas podsete, pa smo prevideli datum. Ali to, naravno, ne sme da bude izgovor - priznaje majka, još pod utiskom šoka sa granice.

Na svu sreću, ispostavilo se da im je registracija istekla pre manje od 30 dana. Zahvaljujući blizini Adaševaca, gde postoji tehnički pregled i agencija za registraciju, porodica je uspela da u jednom mestu obavi sve – tehnički pregled i produženje registracije.

Nakon dodatnih troškova na koje nisu računali – 36.000 dinara za registraciju plus 5.000 dinara kazne – nastavili su put ka moru. Umesto da im odmor propadne, dobili su dragocenu lekciju.

Vožnja sa isteklom registracijom nosi različite posledice: Do 30 dana od isteka: kazna je 5.000 dinara, vozilo se može registrovati bez vraćanja tablica.

Od 30 do 60 dana: kazna se povećava na 10.000 dinara, a postoji mogućnost oduzimanja tablica.

Preko 60 dana: registracija se radi iz početka, kazne idu od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, dok za pravna mogu iznositi i do 600.000 dinara.

Dodatni rizik je ako se dogodi saobraćajna nesreća – tada osiguranje može odbiti isplatu štete i teretiti vlasnika vozila.

Iako se mnogima čini da je registracija formalnost, jedan previd može skupo da košta. U ovom slučaju porodica je imala sreće – problem su rešili relativno brzo i nastavili put.

Ali, njihova poruka drugim vozačima je jasna:

- Proverite dokumentaciju pre puta. Ne dozvolite da vam jedno zaboravljeno produženje registracije pokvari odmor.